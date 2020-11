Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Ion Mînzînă, spitalizat după ce a fost confirmat cu noul coronavirus

„În acest moment, președintele se află izolat la domiciliu și nu prezintă simptome specifice infecței cu noul coronavirus. Deși starea de sănătate este una bună, președintele Ion Mînzînă urmează să se interneze, în cursul zilei de astăzi, într-o unitate sanitară specializată în monitorizarea și tratarea pacienților infectați cu COVID-19.

În perioada în care domnul Ion Mînzînă nu își va putea exercita funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș, atribuțiile vor fi preluate de cei doi vicepreședinți, domnul Marius Nicolaescu și domnul Adrian Bughiu”, potrivit comunicatului CJ Argeș.

„Dragi argeșeni, din păcate, în urmă cu puțin timp, am aflat că rezultatul testului de COVID-19 pe care l-am efectuat este pozitiv. Nu am ignorat nicio secundă măsurile de protecție și nici nu m-am îndoit de pericolul și gradul ridicat de contagiozitate al acestui virus. Însă, așa cum știți, prin prisma activității mele administrative și politice, în toată această perioadă am intrat în contact cu mai multe persoane, motiv pentru care am considerat că este necesar să mă testez periodic, mai ales pentru protecția celor din jur. Vă rog să tratați cu seriozitate existența acestui virus destul de parșiv, să vă protejați pentru siguranța dumneavoastră și a celor apropiați. Vă urez multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși!”, a transmis Ion Mînzînă, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Argeș.

La nivelul județului Argeș, rata de infectare COVID-19 a ajuns la 1,59, cumulată în ultimele două săptămâni la 1.000 de locuitori. Până marți, 3 noiembrie, numărul celor infectați cu noul coronavirus a ajuns la 7.416 de la începutul epidemiei, dintre care 179 îmbolnăviri au fost raportate doar în ultimele 24 de ore.