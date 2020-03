Președintele Academiei Române, mesaj către români: Să nu ne pierdem omenia

„Oamenii, omenirea a mai trecut prin lucruri din acestea si cumva am supravietuit. Romanii, asa glumeti si de care radem uneori, in fata unor momente critice, s-au strans impreuna si au luat decizii bune si chiar au reusit sa faca ceva in acest colt de lume. Istoria ne invata ca n-am fost ticalosi tot timpul cum mai apare prin presa.

Prezentul acesta este altul. Suntem in fata acestei situatii limita si atunci, cum istoria nu se repeta decât metaforic, solutiile sunt simple.

Guvernantii au luat masuri coerente cum au luat si alte tari. Sa respectam aceste restrictii ca sa iesim din acest necaz.

Se apropie sarbatorile pascale si trebuie sa fim pregatiti sa ne schimbam total conduita daca vrem sa iesim din acest necaz cu fruntea sus, si poate o sa avem sansa sa ne cunoastem mai bine.

Am convingerea ca aceasta situatie limita teribila in care ne aflam ne va invata lucruri bune. Traim in singuratate, in carantina, in izolare, dar vreau sa cred ca va genera o solidaritate, asta ne va salva.

M-au impresionat echipele de studenti care s-au mobilizat si au dus copiilor, batranilor de mancare, au salvat animalele lasate de cei care nu au putut ramane, biserici, de toate confesiunile, care s-au deschis si au dat masa calda oamenilor.

Prin urmare, se misca in societatea noastra ceva. Sigur ca e regretabil ca se misca cand moartea este printre noi, insa in istorie asa a fost, dovezile de comuniune s-au vazut in aceste momente.

Romanii nu au vocatia neaparat a eroismului, inteles ca la popoarele nordice, eroismul nostru e din gesturi marunte, poate geenra o atitudine unitara.

Ca sa trecem cu bine, trebuie sa ne adunam acum,sa avem un plus de ordine si disciplina si sa nu ne pierdem omenia.

Prin omenie devenim unii fata de altii extraordinar de calzi, poporul asta are nevoie acum de caldura si bunatate. Nu este usor, dar trebuie sa incercam toti”, a transmis Ioan-Aurel Pop în emisiunea „Jocuri de putere”, la Realitatea PLUS

Președintele Academiei Române a avut și câteva sfaturi pentru politicienii români.

„Cred ca daca-si vor da seama ca ei nu au putere, ci puterea lor emana de la multime, si ca puterea lor nu e eterna si ca sunt primii dintre slujitorii poporului, lucrurile s-ar regla, poporul si-ar putea recapata increderea in ei, cum era in alte epoci”, a mai spus Ioan-Aurel Pop.