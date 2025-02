Marcel Ciolacu a scris, duminică, pe X, un mesaj de felicitare pentru Friedrich Merz şi apreciază că rezultatul alegerilor este o veste bună.

”Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm cooperarea excelentă cu cel mai important partener comercial al României”, a transmis premierul.

Conservatorii germani din Uniunea Creştin Democrată (CDU) şi Uniunea Creştin Socială (CSU) au obţinut o victorie în alegerile legislative anticipate de duminică, cu 28,5-29% din voturile exprimate, iar Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) a obţinut un rezultat fără precedent, de 19,5-20%, cel mai bun din istoria sa, potrivit rezultatelor sondajelor realizate la ieşirea de la urne, relatează AFP.

Good news from Germany, where the center is holding. Congratulations to @_FriedrichMerz @CDU for winning the parliamentary election and looking forward to continue the excellent cooperation with Romania’s most important commercial partner!