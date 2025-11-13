”Ministerul Sănătății a fost scos complet din toate deciziile de câte vaccinuri cumpărăm, ce vaccinuri cumpărăm, câte sunt folosite și așa mai departe”, a spus Vlad Voiculescu.

Milioanele de doze de vaccin cumpărate inutil în timpul pandemiei au făcut subiectul unui dosar penal extrem de complex de pe masa DNA, în centrul căruia s-au aflat tocmai Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, ambii foști șefi la Sănătate.

Alături de ei a fost anchetat inclusiv fostul premier Florin Cîțu. Cu toții au fost acuzați de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Întrebat de ce a fost nevoie să cumpărăm 120 de milioane de doze de vaccin împotriva Covid și cât vor costa ele, fostul premier a răspuns: ”Nu le-am cumpărat, sunt comandă. E o strategie la care noi am luat parte, dacă nu participam la această strategie nu am fi avut vaccinurile atât de repede. (....) Vom vedea factura finală atunci când le vom plăti”.

Potrivit DNA, România a cumpărat aproape 90 de milioane de doze de vaccin, dintre care au fost administrate doar 16,7 milioane.

Cu toate acestea, Vlad Voiculescu s-a dezis de mandatul pe care l-a avut în perioada pandemiei.

Fostul ministru al Sănătății a spus că nu a fost niciodată informat despre achizițiile și deciziile luate. Mai mult, a aruncat vina pe Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Raed Arafat și Valeriu Gheorghiță.

”Este acum anchetată penal o decizie politică, o decizie politică care nu a fost a mea. Să vă amintiți cine lua deciziile despre vaccinuri. Tot ce însemna vaccinare, cine decidea unde există vaccin, când există vaccin, pentru cine există vaccin, cine vorbea despre campania de vaccinare, vă spun eu persoanele. Persoanele erau așa: Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Valeru Gheorghiță, câteodată Raed Arafat.

Nu ați văzut? Ca ministru al Sănătății nu am avut niciun cuvânt de spus până când nici asupra deciziilor inițiale de a cumpăra sau a nu cumpăra vaccinurile, de a le aduce mai repede în România sau mai târziu, ca ministru al Sănătății aflam lucrurile extrem de târziu și asta mai degrabă dacă ceream eu”, a afirmat fostul ministru.

Vlad Voiculescu a făcut scandal la sediul DNA înainte de a fi audiat de procurori în dosarul mega-tunului din pandemie. Fostul ministru al Sănătății a lansat din nou acuzații grave și a spus că s-au făcut presiuni în pandemie pentru a fi înlăturat din jaful uriaș cu vaccinuri.

”Toate comenzile, mai întâi, informația că o cantitate de vaccinuri era disponibilă în România venea către CNCAV, CNCAV cerea acordul premierului Cîțu pentru a cumpăra, apoi CNCAV cumpăra. Niciodată Vlad Voiculescu nu a semnat nici măcar un contract, nu era atribuția ministrului. Ministrul Sănătății a fost scos din schemă”, a susținut Voiculescu.