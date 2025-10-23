Pate din ficăței de pasăre

Vă prezentăm o rețetă pe cât de simplă, pe atât de sănătoasă, foarte gustoasă, care se poate face în casă şi nu necesită mult timp. Acest aperitiv delicios, pate din ficăței de pui, constituie un preparat care se face foarte ușor și este la îndemâna oricui. Poate fi potrivit pentru orice masă, chiar şi pentru mesele festive, într-un aranjament inspirat.

Ingrediente:

1/2 kg de ficăței de pui;

200 g de unt;

2 gălbenușuri;

sare și piper după gust.

Mod de preparare

Se pun ficățeii la fiert pentru 30 de minute şi se spumează atunci când e nevoie. După ce se fierb se scot și se pun calzi într-un bol, suficient de mare pentru întreaga compoziție. Peste ei se pune și restul de ingrediente şi se adaugă 2-3 linguri din apa în care au fiert, pentru a fi mai fluidă compoziția.

Se amestecă cu mixerul până obținem o pastă omogenă pe care o asezonăm cu sare și piper. Opțional se poate pune în pasta rezultată o legătură de mărar, pe care o tocăm mărunt.