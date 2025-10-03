Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea dovleacului. Acesta se coace până când devine moale, apoi se pasează fin cu furculița sau blenderul.

Cum prepari gogoși pufoase cu dovleac copt

După ce ai pasat dovleacul copt urmează amestecarea ingredientelor lichide.

Într-un bol mare se bat ouăle cu zahărul, apoi se adaugă iaurtul, piureul de dovleac, vanilia și untul topit.

În alt bol făina se cerne și se amestecă cu praful de copt, sarea și scorțișoara.

Se încorporează treptat ingredientele uscate în cele lichide, amestecând ușor până se obține un aluat moale, puțin mai dens decât cel de clătite groase.

Într-o tigaie adâncă se încinge uleiul. Cu o lingură umezită se iau porții din aluat și se lasă în uleiul încins. Gogoșile se rumenesc frumos pe ambele părți, la foc potrivit, până devin aurii.

Se scot pe hârtie absorbantă și, cât sunt calde, se pudrează cu zahăr sau se trec printr-un amestec de zahăr și scorțișoară.

Aceste gogoși pufoase cu dovleac copt sunt surprinzător de ușoare, având o textură aerată care se topește în gură. Piureul de dovleac adaugă o dulceață discretă și o culoare aurie caldă. Iar iaurtul le conferă un gust catifelat și o frăgezime aparte. La exterior sunt crocante și aurii. Iar la interior sunt moi și fine, cu o aromă subtilă de vanilie și scorțișoară care amintește de zilele răcoroase de toamnă.

Sunt genul de desert pe care îl poți pregăti rapid pentru întreaga familie. Pot fi servite simple, cu zahăr pudră, sau alături de o dulceață de prune ori de mere. Un ceai fierbinte sau o cană de lapte completează perfect experiența, transformând aceste gogoși într-o răsfățare de weekend, dar și într-un desert nostalgic care aduce aminte de gogoșile făcute în copilărie, cu un plus de culoare și gust datorită dovleacului.