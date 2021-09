„Demisia miniștrilor USRPLUS arată că nu mai există solutie de guvernare cu Florin Cîțu premier și ca USRPLUS alege să treacă în opoziție, în loc să meargă în coaliție. Fiecare partener trebuie să sprijine pe cei cu care se află în coaliție în aplicarea programelor. Nu știu dacă din lipsă de experiență sau că a fost prost sfătuit sau poate că nu și-a imaginat că USRPULS merge până la capăt, Cîțu a luat niște decizii care au dinamitat coaliția. Responsabilitatea la guevrnare însemnă să aplici programul de guvernare. Sămânța discordiei a fost PNDL3. Eu am susținut adoptarea lui încă de anult trecut, este unul absolut necesar mai ales pentru localitățile ruarle dar trebuia aprobat fără scandal.

Convenisem asupra câtorva elemente de îmbunătățire. După introducerea în ședința de guvern, a urmat revocarea lui Vlad Voiculescu. Și atunci USR a fost pe picior de pelcare, dar am reușit să refacem încrederea. Am semnat un act adițional, care, evident nu a fost respectat. Eu nu sunt un fan Stelian Ion. Legat de activitatea lui există un temei solid de revocare – adoptarea legii în Camera Deputaților a deființări Secției Speciale.

UDMR nu a agreat varianta, ei au declarat că nu o vor susține. Am negociat și am trecut legea, a fost adoptată. Ne-am trezit cu ministrul Justiției că a seiszat Comisia de la Veneția, fără să înștiințeze pe nimeni, Acum, să îl revoci că nu a avizat un act normativ, înseamn că nu știi legislația. Trebuia trimis actul original cu avizele de la celelalte ministere. Cîțu a trecut la revocarea ministrului fără consultarea mea, mi-a trimis un SMS cu 2 minute înainte de anunțul de presă. I-am spus că o face pe spatele lui, iar asta va însemna ieșirea USRPLUS de la guvernare. Fără girul lui Iohannis Cîțu nu ar fi luat această decizie. La început, USRPLUS ne-a tratat ca pe inamici, ușor am început să lucrăm împreună. A fost dificil să negociem cu ei. PNL trebuie să fie la guvernare. Dacă există cineva din PNL care crede că PSD va susține partidul nostru, greșește. Peste 80% dintre votanții noștri nu sunt pentru o alianță cu PSD. USL a dus la căderea PNL și aducerea PSD la putere”, a declarat Orban.