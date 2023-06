Un urs a fost surprins pe camerele de supraveghere cum s-a urcat, la propriu, pe ușa casei unei familii din municipiul Săcele, județul Brașov.

Speriaţi, oamenii au sunat la 112, însă ursul a dispărut între timp.

"Azi am a avut o nouă vizită… Ursul a încercat (chiar și) ușa de intrare… Am apelat 112. Într-adevăr au ajuns “prompt” (cu jandarmi, cu vânător, cu veterinar, etc) la 20 de minute după apelare. Evident, ursul plecase, nici urmă de el", spune proprietarul casei.

Animalul este căutat în continuare de către autorităţi.