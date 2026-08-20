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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan reia consultările pentru formarea noului Guvern. Liderii partidelor, convocați la Palatul Cotroceni
Publicat20 aug. 2026, 13:36
Actualizat20 aug. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS
Se reiau consultările pentru formarea noului Guvern! Potrivit unor surse, președintele ar avea pe masă trei nume pentru viitorul premier. Sorin Grindeanu, liderul PSD, Eugen Tomac, consilier onorific prezidențial și actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. Liderii partidelor vor fi convocați în următoarele zile la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri cu președintele, iar numele premierului desemnat l-am putea afla la începutul lunii septembrie.
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