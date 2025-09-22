Aceasta vine într-un context în care protecția spațiului aerian și măsurile de securitate națională sunt tot mai vizate de provocări tehnologice și geopolitice.

Protecția împotriva dronelor și a aeronavelor neautorizate

Pe ordinea de zi a ședinței figurează discuții privind stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție împotriva amenințărilor specifice generate de drone. De asemenea, vor fi evaluate cerințele tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor necesare implementării acestor măsuri de securitate.

Un alt punct de interes se referă la identificarea persoanelor care vor avea autoritatea de a ordona sau aproba intervenții împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care folosesc neautorizat spațiul aerian național. Procedura de informare privind măsurile adoptate pentru controlul acestuia va fi, de asemenea, stabilită în cadrul discuțiilor.

Tematici suplimentare de securitate națională

În paralel cu subiectele legate de protecția spațiului aerian, membrii Consiliului vor analiza și alte tematici de actualitate în domeniul securității naționale. Detaliile exacte ale acestor teme nu au fost făcute publice, însă se așteaptă ca discuțiile să vizeze măsuri de întărire a capacităților strategice și tehnice ale statului.

Președintele Nicușor Dan subliniază astfel angajamentul României de a răspunde prompt și eficient provocărilor emergente în domeniul securității naționale, menținând în același timp controlul asupra spațiului aerian al țării.

