„Kremlinul are nevoie de un semn clar să se oprească”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă în Parlamentul german al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, într-un articol publicat duminică de grupul media RND, citat de Agerpres.

„Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forța militară, inclusiv doborârea avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”, a precizat politicianul german.

„Alternativa ar fi ca logica războiului rusesc să continue să escaladeze. Acum sunt încălcări ale spațiului aerian, în curând va fi bombardarea unor anumite ținte, apoi vor veni soldații ruși”, a avertizat Hardt.

Tensiuni la granițele NATO.după o serie de incursiuni aeriene ale Rusiei, inclusiv în România

În ultimele săptămâni, Rusia a lansat o serie de atacuri și incursiuni aeriene provocatoare în spațiul aerian al mai multor țări NATO, inclusiv România, Polonia și Estonia. Aceste acțiuni au stârnit reacții ferme din partea Alianței și au alimentat temeri privind o escaladare regională.

România a detectat o dronă rusească care a survolat spațiul său aerian timp de aproape 50 de minute în zona Chilia Veche, în Delta Dunării.

Polonia a raportat intruziuni cu peste 19 drone rusești, unele pătrunzând adânc în teritoriul național.

Estonia a fost survolată de trei avioane MiG-31, fără plan de zbor sau transpondere, ceea ce a fost catalogat drept o „îndrăzneală fără precedent”.

În replică, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a cerut sancțiuni suplimentare: „Europa va răspunde fiecărei provocări cu determinare”, iar Statele Unite consideră aceste atacuri parte dintr-un „război de uzură” menit să destabilizeze țările NATO.

De asemenea, mai mulți alți oficialii europeni au avertizează că astfel de provocări n-ar trebui să rămână fără răspuns.