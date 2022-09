Momente de panică pentru pasagerii unui avion care se îndrepta către Dubai. Un bărbat a devenit violent cu echipajul și a vrut să spargă un geam.

Imaginile au fost filmate de ceilalți pasageri și imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Într-un clip se vede cum bărbatul se îndreptă către un geam și încearcă să îl spargă cu picioarele, conform The Sun.

Bărbatul a fost filmat cum a început să lovească cu pumnii și cu picioarele în scaune înainte de se lupta cu însoțitorii de bord.

Incidentul s-a produs pe zborul Pakistan International Airlines PK-283 din Peshawar.

În cele din urmă bărbatul a fost imobilizat, nu înainte de a se întinde pe jos pentru a se ruga.

Pakistani passenger creates ruckus on Dubai-bound flight.



Man tries breaking plane’s window mid-air. Local authorities deports man back to Islamabad.#Pakistan #Dubai #Plane #ViralVideo pic.twitter.com/VJplxF0vJF