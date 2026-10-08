Militar britanic, arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea unei puteri străine

Un militar britanic în vârstă de 24 de ani a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea unei puteri străine, a anunțat joi poliția britanică. Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au precizat despre ce țară este vorba, relatează AFP și Reuters.
Tânărul militar britanic, pe numele său Teddy Young, este acuzat că „a obţinut, copiat, înregistrat sau păstrat informaţii protejate, cu intenţia de a permite unei puteri străine să beneficieze de aceste documente”, în perioada noiembrie 2024 - mai 2025, potrivit poliției londoneze.
Militarul britanic, reținut de poliția antiteroristă
Militarul a fost arestat marți, 6 octombrie, de poliția antiteroristă la domiciliul său din Bedfordshire, în centrul Angliei. Ulterior, el a fost plasat în arest preventiv la Londra.
Young, care fusese deja reținut anul trecut, urma să fie prezentat joi în fața justiției. Potrivit publicației The Times și postului Sky News, acesta lucra în serviciile de informații ale Marinei Regale și este suspectat că ar fi spionat în favoarea Rusiei. Poliția britanică nu a precizat oficial în favoarea cărei puteri străine ar fi acționat.
Ce spune Poliția
Helen Flanagan, șefa poliției antiteroriste din Londra, a subliniat gravitatea acuzațiilor formulate împotriva lui Young.
„Este vorba de acuzaţii extrem de grave care vizează un membru activ al forţelor armate”, a declarat aceasta. Helen Flanagan a precizat că poliția a colaborat îndeaproape cu reprezentanții Ministerului Apărării pentru a se asigura că sunt luate măsurile necesare pentru reducerea oricărui risc potențial asociat acestui caz.
Ancheta privind spionajul, separată de incidentul de la Fairford
Poliția britanică a precizat că ancheta în cazul lui Teddy Young nu are nicio legătură cu incidentul produs la sfârșitul lunii septembrie în apropierea bazei militare Fairford, utilizată de Statele Unite în războiul împotriva Iranului. Șapte persoane au fost arestate în acel caz, fiind suspectate de „pregătirea unui act terorist”. Oficialii americani au afirmat că amenințarea ar fi implicat un potențial atac cu drone iraniene.
Pe 29 septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio declara că un „actor străin” este implicat în incidentul în care mai mulți bărbați au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozivi și terorism, în apropierea unei baze aeriene britanice folosite de forțele SUA pentru atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.
Cele două anchete sunt desfășurate separat.