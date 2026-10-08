Militar britanic, arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea unei puteri străine

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 14:34

Un militar britanic în vârstă de 24 de ani a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea unei puteri străine, a anunțat joi poliția britanică. Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au precizat despre ce țară este vorba, relatează AFP și Reuters.

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