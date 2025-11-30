Mihai Guțanu avea calitatea de denunțător în dosarul lui Florian Coldea, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, în urmă cu două săptămâni un incendiu violent i-a cuprins casa.

Din nefericire, acesta se afla în imobil în momentul în care flăcările au izbucnit și de atunci se afla în comă la spital, unde medicii au încercat să îl salveze.

Decesul omului de afaceri are loc la mai puțin de două luni de la moartea generalului SRI, Dumitru Dumbravă, la vârsta de 53 de ani, după ce ani de zile s-a luptat cu o boală grea.

Este al doilea mort în dosarul Generalului Negru, iar decesul lui Mihai Guțanu ridică semne de întrebare.

Știre în curs de actualizare.