Senatorul USRPLUS Irinel Dărău consideră că este nevoie de o agenție specializată, cu oameni foarte bine pregătiți, care să poată fi capabili să ducă la bun sfîrșit proiecte de mare anvergureă în domeniul sănătății.

„De la începutul negocierilor din coaliție era cuprinsă această agenție. Poate să nu ne placă această soluție. Ministrul Sănătății a returnat 1,4 milioane de lei la buget pentru că n-a putut să-i cheltuiească. PNRR se termină până în 2026, iar spitalele sunt cuprinse acolo. Deci, asta înseamnă că sunt șanse reale să avem cele trei spitale în cinci ani. O astfel de instituție se regăsește în programul de guvernare negociat în decembrie 2020. Când vorbim de infrastructură spitalicească nouă nu s-a mai făcut așa ceva până acum. Am mai avut bani pentru spitale regionale, dar n-am făcut. Nu merg bine resursele umane din sănătat și nici investițiile. Nu avem un serviciu public de sănătate performant. Se diabolizează ideea de consultanță. În Franța, jumătate din piața de IT este reprezentată de consultanță. Nu sunt fericit că spitalul reginoal din Brașov nu a fost inclus în PNRR pentru că apărea că se termină în 2026. Craiova și Iași sunt spitalele regionale incluse în PNRR”, a spus senatorul USRPLUS.

Senatorul Radu Oprea, purtător cuvânt al PSD, spune că banii se vor duce doar pe proiecte de consultanță, iar spitalele regionale nu vor fi construite.

„Agenția nu va gestiona doar 2,4 miliarde de euro de euro. Spitalele reginoane nu sunt trecute, iar asta înseamnă 10 miliarde de euro. Voiculescu este specialist pe proiecte de dezvoltare. Am vrea să vedem cine face studiile de fezabilitate. Oricum cu acestea rămânem. Trebuie să finanțăm bolnavul. Privatizarea sănătății este la început. Avocatul Poporului trebuia să plece ca să nu mai combată niciun proiect controversat al puterii. Acest proiect a fost al USR. Știe cineva care sunt spitalele incluse în PNRR. Puterea a spus că sunt prea mulți bugetari iar cei din sistemul sanitar abia au făcut față. Sunt curios cum sunt împărțiți banii. Se întâmplă ca la Sectorul 1: Și cu șobolani și cu amendă, pe care o vor plăti oamenii. Domnul Ghinea a spus că o să fie PSD la guvernare. Pe ei îi interesează doar consultanța. Atât! În 2019, Ministerul Sănătății a avut cel mai mare buget. Au fost bani pentru dotări. Administrația din Ploiești a ratat o investiție de la Banca Mondială, un buncăr de radiologie. Cei din HoReCa au voie să cumpere apartamente, iar Ghinea a pus că nu au voie și că e fraudă. Cât înseamnă 80 de milioane de euro și ce se poate face cu această sumă”, a declarat Oprea.

Vasiel Barbu, președintele Asociației Pacienților din România spune că prioritatea ar fi criza din sănătate, lipsa medicamentelor sau posibilul val 4 al pandemiei care va prinde spitalele nepregătite.

„Lucrurile sunt clare. Din cauza infecțiilor nosocomiale au murit oameni cu șansă la viață, care au scăpat de proceduri medicale complicate, dar au fost contaminați. De ani de zile, sănătatea a fost condusă de un partid sau altul. Ne chinuim să determinăm Ministrul Sănătății că avem zone deficitare. Se poate scoate infecția nosocomială, dar e nevoie de specialiști în epidemiologice. Câți bani au fost stabiliți pe consultanța necesară consultanței pentru a ajunge la aceste sume? Sunt atât de multe deficiențe în sistemul de sănătate. Urmează o criză de lipsă a medicamentelor și nu știm dacă vine valul 4 al pandemeiei. Constat că e nevoie și de aceste proiecte, dar altele sunt problemele stringente”, a declarat Vasile Barbu.

Deputatul USRPLUS Emanuel Ungureanu spune că nu se justifică înființarea unei agenții care va face fix același lucru cu departamentele de investiții din Ministerul Sănătății.

„Nu e nevoie de un minister în minister. Este un ordin care se mai discută, se mai dezbate în Comisia de sănătate. M-am exprimat și pe vremea guvernărilor PSD și PNL că nu-mi doresc desființarea unor agenții care mânăncă bani degebaba. În 2019, Sorina Pintea a creat o altfel de suprastructură care a nominalizat 16 persoane care trebuiau să facă documentația pentru investiții. Nu au performant și aștept măsuri. Am pretenția că Ministerul Sănătății să sancționeze acele persoane din mininster care nu și-au făcut treaba. Ei au lucrat sub toate guvernele. Vreau să văd o creștere a departamentul de achiziții. Această nouă agenție va face fix ce se face în minister. Nu sunt de acord cu structuri paralele, care fac același lucru, pe banii statului. Ca să poți să ai arhitecți și ingineri, infrastructura umană ca să faci un grup de foarte eficient, ca în 2016 să avem spitale de la zero și renovări cu cap. Dacă vrem să facem o altă agenție, deființăm un departament din minister care nu-și face treaba”, conchide deputatul.