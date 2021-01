Medic român, decorat în Franța pentru implicarea în lupta anti-Covid. Mărturii emoționante din timpul pandemiei

Decretul de decorare cu Ordinul național al Meritului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Franței. Încă de la începutul pandemiei, medicul român s-a aflat printre cei care au avertizat că un pericol major este supraaglomerarea spitalelor. Dincolo de activitatea medicală, a îndemnat pe rețelele de socializare la respectarea regulilor de distanțare și a militat pentru introducerea măsurilor de izolare.

”A fost publicat decretul și aștept să aibă loc ceremonia. Vor fi decorate persoanele care au participat la lupta împotriva pandemiei. Alegerea lor s-a făcut de către ministerul Sănătății, pe baza a ce a au trimis prefecții.

Am transformat clinica noastră din Strasbourg în spital Covid. Este mult de lucru, sunt multe lucruri de pregătit. Ne-am luptat, ca clinică privată, să ne putem ocupa de pacienții grav bolnavi. Am redeschis o secție de Reanimare de 24 de paturi. Mare parte din pacienți au supraviețuit, am avut 16% rata de mortalitate.

Primul moment foarte greu a fost cel de organizare, în care am simțit că pur și simplu vine valul peste noi. A fost o cursă foarte rapidă de înarmare, ca să spun așa, în care a trebuit să transformăm paturile pentru reanimare, un mare stres...

Al doilea moment a fost când s-a umplut serviciul de Reanimare și mulți pacienți erau în stare foarte grea. Ne-a fost teamă, la un moment dat, că îi vom pierde pe toți. Majoritatea dintre ei au ieșit cu bine din această perioadă.

Foarte emoționant a fost cînd am reușit să scoatem primii pacienți din Reanimare. Din păcate, momentele grele vor continua, nu suntem la capătul luptei”, a spus medicul.

Despre situația din țara noastră, Radu Lupescu a sublinit că sistemul de sănătate se află sub o presiune uriașă, ținând cont că existau probleme și înainte de pandemie.

”În primă fază, în martie și aprilie au fost luate deciziile foarte rapid, iar valul a fost de aceea foarte mic atunci. Deciziile trebuie însă luate pe durată, de aceea în vară și toamnă cazurile au început să crească. Acest lucru este dificil pentru medici, este greu să ai serviciile medicale pline luni de zile. Sistemul medical este cunoscut ca fiind dezorganizat. În România avem mai multe probleme, un număr mic de medici și asistente medicale. Sunt foarte mulți oameni care au talent și bunovoință, dar, pentru un sistem de sănătate care este pus la grea încercare înainte de pandemie, este și mai greu acum”, a mai spus medicul.

Despre campania de vaccinare din Franța, Lupescu a precizat că a fost nevoie ca autoritățile să schimbe strategia pentru a le oferi cetățenilor exemple, în condițiile în care retinceța este mare.

”S-au făcut multe sondaje care au arătat că jumătate din populație este reticentă să se vaccineze. De aceea, strategia s-a schimbat. Inițial, prevedea vaccinarea celor peste 800.000 de persoane din cămine, dar autoritățile și-au dat seama că este nevoie de exemple. Totul era pregătit pentru a începe în ianuarie și a fost și o voință a autorităților de a lăsa un pic personalul medical să se odihnească în timpul vacanței. Pentru sărbători, lockdown-ul a fost ridicat”, a explicat medicul român.