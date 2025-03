1. Ii analizezi fiecare miscare

In momentul in care iti place cineva ii urmaresti fiecare miscare. Incerci sa-i descifrezi limbajul trupului, sa captezi diverse semnale, mesaje ascunse. Intr-un final renunti pentru ca atat femeile, cat si barbatii sunt destul de greu de citit. Niciodata nu poti fi sigur, decat daca vorbesti deschis.

2. Te comporti diferit in preajma lui/ei

Oricat de mult ai incerca sa-ti pastrezi calmul si sa te dai “rotund”, de fiecare data cand te afli in preajma persoanei pe care o iubesti inima iti va batea cu putere, pulsul se accelereaza. Mai mult, iti vei controla postura, iti vei aranja parul etc. Daca vrei sa-i transmiti subtile mesaje ca il(o) placi, iti vei controla la milimetru comportamentul. Sa nu fie nici prea mult, nici prea putin. Sa fii amuzant(a), dar si sa flirtezi un pic. Complicat! Singurul lucru cert este ca atunci cand incerci sa fii tu insuti, iti va fi mult mai usor.

3. Ii vizitezi paginile in retelele de socializare

Imediat ce ai pus ochii pe cineva incerci sa afli “noutati” vizitandu-i (din ce in ce mai des) paginile din retelele de socializare.

4. Te intereseaza cu cine vorbeste

Dupa ce iti dai seama ca iti place de cineva, incerci sa afli cu cine vorbeste. Faci tot posibilul sa te imprietenesti si tu cu prietenii lui/ei. De la cine poti afla cele mai multe lucruri daca nu de la prieteni, nu? Cel mai greu este momentul in care il (o) vezi stand de vorba cu o persoana de sex opus.

5. Iti verifici constant telefonul

In momentul in care ajungi sa iti trimiti SMS-uri cu persoana iubita, vei verifica telefonul din 5 in 5 secunde, chiar daca nu a dat niciun semnal ca ai primit ceva. Iar in momentul in care ai primit ceva “ii sorbi” fiecare emoticon, fiecare semn de punctuatie. La finalul “conversatiei” vei citi si reciti de zeci de ori mesajele. Din nou, nu te ingrijora, toata lumea face asta.

Oricat de ciudate ar parea, toate aceste manifestari sunt normale, mai ales in stadiile incipiente ale unei relatii de cuplu.

sursa