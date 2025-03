Sunt o multime de lucruri pe care nu ar trebui sa le tolerezi intr-o relatie, dar peste unele dintre ele esti dispus sa treci din diverse motive. Cu toate acestea, este important sa nu uiti ca nu meriti sa suferi, indiferent despre ce este vorba.

Iata 5 lucruri pe care n-ar trebui sa le tolerezi intr-o relatie.

Inselatul

Inselatul nu inseamna numai "calcatul stramb", adulterul. Inseamna minciuna, incercarea de a obtine un avantaj in defavoarea celuilalt. Daca unul dintre parteneri insala, se pierde increderea, un atu de baza pentru orice relatie. Exista posibilitatea ca adulterul/minciuna sa fie o scapare si sa incerci sa dai o sansa partenerului, insa daca istoria se repeta, nu mai ai niciun motiv sa tolerezi asta.

Crize de furie

Furia este o emotie naturala. Cu totii ne simtim furiosi din cand in cand. Insa daca partenerul face crize violente de furie, ameninta, sparge, loveste, acest comportament nu este de tolerat. Fie insisti sa faca terapie pentru a-si putea manageria emotiile puternice, fie renunti la relatie.

Abuz fizic, sexual sau emotional

Abuzul, sub toate aspectele lui, nu trebuie tolerat intr-o relatie. Din pacate, multi oameni au probleme in a recunoaste semnele de abuz domestic. Nimeni nu merita sa fie abuzat. Daca partenerul te loveste, te bate, te violeaza, te agreseaza, te manipuleaza, te ameninta, te face sa te simti nesigur, te jigneste, acestea sunt forme de abuz. Un om care se presupune ca te iubeste, nu te raneste!

Face rau copiilor

Chiar daca partenerul este tatal/mama copiilor, asta nu inseamna ca are dreptul sa le faca rau. Copiii trebuie respectati ca fiinte umane. Daca partenerul are un comportament necorespunzator fata de copii, acest lucru nu trebuie tolerat sub nicio forma.

Lipsa de respect

Ultimul, dar nu cel din urma, aspect ce nu ar trebui tolerat intr-o relatie este lipsa de respect. Ca si increderea, respectul este unul dintre pilonii care sustin o relatie. Daca acestia nu exista, relatia nu exista.