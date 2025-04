Celebrul bioenergoterapeut, Lidia Fecioru, a vorbit despre relații și despre greșelile pe care le fac partenerii, în cuplu, dar și cum ar trebui să se comporte fiecare , pentru a fi apreciat și respectat de partener.

Lidia Fecioru, despre greșelile pe care le fac femeile și bărbații când vine vorba despre relații

„Eu mă uit la unele, cum le sclipesc ochii când li se trimite, așa, câte-o cafeluță pe WhatsApp. \"Bravo\", zic, \"dacă doar cu asta te mulțumești, e perfect. Ești ușor de mulțumit.\"

În fine, oamenii trebuie să le încerce pe toate. Din punctul meu de vedere, trebuie să încerce orice formă de abordare, pentru că după aia o să apară una și o să zică: \"Ce noroc am avut! Am făcut asta și uite ce bărbat mișto am lângă mine\". Iar prietena ei o să spună: \"Ce proastă am fost, că n-am făcut și eu!\"

Și atunci, să le lăsăm pe toate să se bată cu telefonul peste cap. Oricum, dacă nu vor trăi experiențele, vor avea regrete. Ai regrete și dacă le trăiești, și dacă nu le trăiești.

Forma asta de abordare, să-i arunce o privire unui bărbat, înseamnă a-l băga în seamă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te faci bigudiu și să te așezi pe creierii lui. E vorba de o abordare mult prea agresivă. Există femeile se duc prin tot orașul, încearcă să vadă care sunt prietenii din jur(ul bărbatului), fac săpături cum să ajungă să intre în cercul în care el se învârte. Sunt manevre multe, dar asta e prea agresivă, este destul de obositoare, și de o parte și de cealaltă.

Când simți că cineva te urmărește tot timpul, de multe ori îți vine și greață de drăgălășenia asta agasantă, libidinoasă. Joci prea multe jocuri, adică jocul poate părea intens și plăcut, dar bărbații care își doresc adevărat o relație nu vor continua să urmărească o femeie care nu știe ce își dorește”, a explicat Lidia Fecioru, potrivit unui post de televiziune, scrie click.ro.

„E important de unde, în ce context, în ce conjunctură ești”

De asemenea, bioenergoterapeutul a încercat să le explice oamenilor că este total în regulă să îți arăți sentimentele.

„Dacă ție chiar îți place de cineva, arată-i că ești interesată, în loc să încerci doar să-l ții pe jar. Umorul poate fi sarcastic, iar sarcasmul în umor, de foarte multe ori, nu este un instrument pe care chiar să-l putem folosi pentru a atrage atenția cuiva. Nici sub formă de glumă să nu facem mișto de partenerii noștri, de soții noștri, de iubiții noștri.