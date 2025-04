Sa-i dai intalniri

Orice femeie isi doreste sa fie scoasa in oras de iubitul sau, iar daca tu nu iesi cu ea atunci altcineva o va face. Astfel de intalniri o fac sa simta ca este speciala iar asta intareste legaturile dintre voi. Si cu cat sunt mai romantice intalnirile cu atat mai puternica va deveni relatia de cuplu. Nu trebuie sa cheltui prea multi bani, daca nu iti permiti restaurant de 5 stele si luxul, in general, ea va intelege. Nu trebuie sa-ti spuna asta, va trebui ca tu sa o citesti.

Sa-i spui „Te iubesc"

Multi barbati cred ca este un semn de slabiciune sa-i spuna partenerei sale mai des ca o iubeste, daca asta simti atunci nu trebuie sa-ti fie teama sa o spui. In schimb, barbatii asteapta ca jumatatea lor sa le spuna cat de mult ii iubesc, fara ca ei sa le intarca favoarea. Ea chiar se asteapta sa-i spui cat de mult o iubesti, iar tu ar trebui sa faci asta zilnic.

Sa nu uiti de ziua ei de nastere

Nu exista nicio femeie care sa nu doreasca sa-si sarbatoreasca ziua se nastere; orice doamna este atasata de zoiua de nastere, ziua ei speciala. Tocmai de aceea, orice femeie care se respecta doreste ca partenerul ei sa nu uite ziua in care ea s-a nascut. Indiferent de cat de multe ai pe cap, indiferent de problemele pe care le ai de rezolvat nu uita sa-i urezi: „La multi ani". Sub nicio forma nu este recomandat sa uiti tocmai aceasta zi atat de importanta pentru ea, pentru ca daca o faci ii transmiti ca de fapt nu-ti pasa de ea.

Sa nu uiti de ziua ei de nastere

Nu exista nicio femeie care sa nu doreasca sa-si sarbatoreasca ziua se nastere; orice doamna este atasata de zoiua de nastere, ziua ei speciala. Tocmai de aceea, orice femeie care se respecta doreste ca partenerul ei sa nu uite ziua in care ea s-a nascut. Indiferent de cat de multe ai pe cap, indiferent de problemele pe care le ai de rezolvat nu uita sa-i urezi: „La multi ani”. Sub nicio forma nu este recomandat sa uiti tocmai aceasta zi atat de importanta pentru ea, pentru ca daca o faci ii transmiti ca de fapt nu-ti pasa de ea.

Sa-i spui totul

Iti place sau nu, doamna inimii tale asteapta ca sa-i spui totul, de la lucrurile marunte pana la secretele tale cele mai ascunse, vrea sa stie absolut tot. Se simte extraordinar de bine atunci cand ii lasi impresia ca nu-i ascunzi nimic. Atunci cand ii ascunzi lucruri devine frustrata pentru vrea sa cunoasca absolut fiecare aspect al vietii tale.

S-o asculti

Orice femeie are nevoie de un barbat care s-o asculte atunci cand este la pamant sau, dimpotriva, cand este fericita; in orice moment are nevoie de cineva in fata caruia sa-si spuna oful sau bucuria. Daca esti barbatul care sa o asculte intotdeauna atunci ea te va pretui si mai mult. Nu va fi nevoita sa te indemne s-o asculti ca are ceva de spus.

Sa fii tolerant

Adevarul este ca femeile au probleme legate de anumite aspecte ale vietii lor, stie ca nu le poate rezolva pe toate si se asteapta ca partenerul lor sa fie tolerant si sa le inteleaga. Atunci cand este suparata sau enervata ea se asteapta ca tu s-o tolezezi si va fi foarte fericita daca o faci. Ea isi doreste ca si in momentele mai putin fericite tu sa fii tot barbatul ei, sa n-o renegi sau sa renunti la ea.

Sa-i iei apararea

Orice femeie vrea ca barbatul ei sa ii ia apararea. Stie ca este nepretuita pentru tine si se asteapta sa si arati asta atunci cand este cazul. Sa-i fii alaturi nu inseamna, neaparat, sa te implici intr-o bataie u un alt barbat ci sa o sprijini mereu, sa fii barbat nu doar in casa ci si pe strada, sa-i arati intregii lumi cat de mult iti pasa de ea.

Sa o respecti

„Nu ma respecta!”. Daca ai auzit aceasta afirmatie din partea unei femei, atunci stii ca toate doamnele se asteapta ca barbatii lor sa le aprecieze. Nu se asteapta doar sa spui o fraza ci sa o demonstrezi prin fapte. Partenea ta vrea ca tu s-o respecti, s-o imbratisezi si sa arati tuturor cat de mult o iubesti. Nicio femei nu va vrea ca jumatatea sa sa actioneze altfel.

sursa