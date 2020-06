Liderul tenisului mondial, Novak Djokovic, are coronavirus. Și soția sa a fost testată pozitiv la COVID-19

Nole Djokovic a organizat în capitala Serbiei, la Belgrad, și în Croația, la Zadar, turnee demonstrative. Djokovic este al patrulea jucător de la Adria Tour care are coronavirus, după Grigor Dimitrov, Borna Coric și Viktor Troicki.

Nole a plecat duminică în Serbia pentru a se testa pentru coronavirus, iar rezultatul a fost din păcate pozitiv. La fel ca al soției sale, Jelena. Acesta nu are niciun simptom.

„Când am ajuns în Belgrad am fost să ne testăm! Rezultatul meu e pozitiv! La fel și al soției. Rezultatele copiilor sunt negative. Tot ce am făcut în ultima lună a fost din inimă și cu intenții sincere. Turneul nostru a vrut să unească lumea și să trimită un mesaj de solidaritate și compasiune în regiune”, a spus Djokovic, potrivit jurnalistului Sasa Ozmo, citat de gsp.ro.

Sârbul este unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, câștigând 17 turnee de Grand Slam.