LEGILE PUTERII | Violeta Alexandru, detalii despre domeniile în care liberalii vor să creeze peste 500.000 de locuri de muncă

Ministrul Muncii a precizat că anul acesta, unul dificil ținând cont de criza generată de pandemie, aproape 200.000 de români au fost sprijiniți să își găsescă locuri de muncă. În privința noilor locuri de muncă, cele mai multe solicitări vin din zona serviciilor și a construcțiilor.

”Ne-am bazat această afirmație pe rezultatele din acest an, unul dificil. Am reușit, prin ANOFM, să sprijinim aproape 200.000 de români să-și găsească un loc de muncă.

Am cerut celor de la ANOFM să fie din ce în ce mai activi. Nu-mi place, de exemplu, că nu se realizează o consiliere adecvată pentru oameni, există tendința de a se înregistra doar cererile angajaților.

Ne-am bazat pe această realitate și am afirmat că ne propunem să aducem peste 500.000 de locuri de muncă în următorii ani. Sunt foarte multe solicitări în zona serviciilor și cred că în continuare va fi un domeniu prioritar, la fel în construcții, tot ce înseamnă categoria de persoane care prestează o serie de servicii de toate tipurile.

Văd un potențial enorm pentru ANOFM, dacă se reformează, să joace un rol major în a identifica persoanele potrivite și în a le sprijini să se pregătească pentru interviu, pentru asumarea activității într-un loc de muncă în alt domeniu decât cel în care au lucrat”, a declarat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a subliniat că unul dintre obiectivele sale a fost și va fi formarea profesională și că este luată în calcul ca aceasta să se facă inclusiv la firme.

”În programul de guvernare am pus accent pe formarea profesională. Pentru mine a fost un obiectiv prioritar să impulsionez piața de formare. Ne uităm chiar și la posibilitatea ca programele de formare profesională să fie gestionate chiar de firme, pentru că știu cel mai bine de ce forță de muncă au nevoie.

Închei acest mandat și nu-mi poate spune niciun PSD-ist că are ceva să comenteze că am dus la zi aproape 200.000 de doare de pensionare cu termen de soluționare foarte întârziat. În aceeași măsură, m-a interesat și ce se întâmplă cu locurile de muncă”, a conchis Alexandru.

