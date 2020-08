„Legile puterii”. Lucian Bode, despre autostrada Comarnic-Brașov: Trecea printre imobilele din Bușteni și prin curtea Castelului Cantacuzino 

Autostrada Comarnic-Brașov, promisă din 2002, intră în linie dreaptă la sfârșitul acestui an, spune ministrul Lucian Bode, pentru că „este una din cele mai importante autostrăzi din România, este un obiectiv strategic pentru România”.

„Am gasit această autostrada in acel PPP ciudat model Vâlcov, am anulat PPP, am preluat la minister autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov, am infiintat unitatea de implementare pentru acest proiect, am sprijinit infiintarea asociatiei de dezvoltare intercomunitara Valea Prahovei cu toate orașele, am incheiat un memorandum cu BERD care va sprijini implementarea proiectului. Am demarat licitarea unui tronson din autostradă - varianta ocolitoare Comarnic - cei 5,2 km, depunerea ofertelor in septembrie, până la sfârșitul anului încheiem contractul de executie al acestui tronson. Până la sfârșitul anului încheiem contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate și proiect tehnic pe toate tronsoanele dintre Ploiesti si Comarnic si autostrada Comarnic-Brașov intră în linie dreaptă. Și va avea fie finantare europeană, fie ca vorbim de un parteneriat cu BERD. (...) Vom construi tunelurile pentru ca vrem sa protejam stațiunile montane, mediul, va fi putin mai costisitoare dar vom asigura si protectia mediului si protejarea statiunilor”, a explicat, luni seară, Lucian Bode la emisiunea „Legile puterii”.

„Ai inceput in 2002, ai avut acordul de mediu in 2006, l-ai revizuit in 2010, eram pe punctul de a semna contractul in 2008. Între timp, autoritățile locale au dat autorizatie pe traseul autostrăzii a unor locuinte. În Bușteni, autostrada trecea printre imobile, iar prin curtea Castelului Cantacuzino trecea autostrada. Este vina autorităților locale, pentru că este inadmisibil sa dai autorizație de construire când stii ca pe traseu se va construi autostrada”, a spus ministrul.

Ministrul liberal al Transporturilor a acuzat guvernările anterioare de lipsa autostrăzilor, pentru că nu au știut să cheltuiască banii alocați de la buget pentru infrastructură.

„Noi am avut intr-adevar si avem in continuare o problemă cu predictibilitatea finantarii. De fiecare dată până la Guvernul Orban, în ultimii ani s-a tăiat de la investiții, de la transporturi, la fiecare rectificare transporturile pierdeau bani. Pentru că nu reuseau sa cheltuiască cât primeau prin Legea bugetului. de la buget. Au primit 13 miliarde în 2018, au cheltuit șapte. Nu reuseau sa cheltuiască acesti bani si atunci rectificarea la Transporturi era, de fiecare dată, negativa.

Noi am venit si spune așa: alocăm în acest an 6,4 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile pentru infrastructura de transport. Astăzi suntem la peste 2 miliarde absorbtie in raport cu aceeasi perioadă a anului trecut, când era un miliard. Deci practic o dublare”, a declarat ministrul Transporturilor, la „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.

Bode a declarat că „pe hârtie suntem campioni mondiali la km de autostradă”, dar că în fiecare etapă a implementării unui proiect sunt blocaje, pornind de la momentul realizarii documentatiei. (...) Studii de fezabilitate proaste, documentații prost concepute, relatia dintre institutiile avizatoare e una proasta. Am spus ca daca nu eficientizăm relatia vom fi la același nivel”, a mai spus Lucian Bode, care a dat exemplul autostrăzii Sebeș-Turda: „Electrica in Romania construiește autostrazi. Cum? Simplu. Pe Sebeș-Turda, de 4 ani asteptam un aviz sa relocam patru stalpi de 110 kV pentru a construi un pasaj si pentru a continua lucrările. Daca relatia nu functioneaza, avem astfel de blocaje”.