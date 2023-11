„Cu aceste declarații ni s-a reconfirmat de ce Delia este cea mai mare artistă a României, pe care o vedem si auzim peste tot: la radiouri în heavy rotation, la Sala Palatului, pe panouri publicitare și în juriile unor mari concursuri. Cu aceste afirmații anti-familie, Delia nu face altceva decât să ne convingă tot mai tare că este o mare agentă a progresiștilor. Poate că o să zică lumea că sunt niște vorbe la întâmplare, care nu înseamnă mare lucru, dar eu nu cred asta. Gândiți-vă doar cât marketing este în spatele acestei artiste. Aceste opinii care par aruncate la întâmplare, nu fac altceva decât să influențeze milioanele de tineri români care o urmăresc pe Delia și care o iau ca pe un exemplu în viață. Acest lucru este unul periculos pentru o națiune în care natalitatea în ultimii ani este la pământ și în care tinerii nu își mai doresc să întemeieze o familie.

Jessie Baneș își dorește foarte mult să devină mamă

Familia pentru mine este cel mai important și de preț lucru pe pământ. Fie că vorbesc de familia în care am crescut, alături de părinții mei, fie că vorbesc de familia pe care îmi doresc să mi-o întemeiez alături de iubitul meu. Nu am avut o familie perfectă, pentru că suntem oameni. Cu siguranță am mai greșit în unele privințe față de membrii familiei mele, dar am fost mereu unul alături de celălalt si ne-am ajutat indiferent de situație. Pentru că asta înseamnă familie. Sprijinul în viață, locul unde te formezi și unde indiferent de ce neînțelegeri există, sângele apă nu se face.

Și Delia a venit pe lume tot dintr-o familie unde a existat iubire și dorință de a duce neamul mai departe. Nu este greșit să nu faci copii dacă nu îți dorești, nu te poate nimeni obliga să faci acest lucru. Dar de la asta, până la a ajunge să faci astfel de declarații despre un copil, un suflet, și despre darul pe care ți le-a oferit Dumnezeu de a putea procrea și a fi mamă, este cale lungă. Și sunt multe intenții ascunse în spatele acestor vorbe”, a declarat artista.