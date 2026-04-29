Publicat 29 apr. 2026, 08:13 Actualizat 29 oct. 2026, 13:56

Un incident tragic a avut loc în Hurghada, Egipt, unde un turist german de 57 de ani și-a pierdut viața după ce a fost mușcat de un șarpe în timpul unui spectacol organizat pentru vizitatori.

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