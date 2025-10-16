Deși lucrările la noul sediu al Palatului Copiilor Arad trebuiau finalizate în urmă cu 12 ani, clădirea nu este nici astăzi gata. Între timp, copiii își desfășoară activitățile în vechiul sediu de pe Bulevardul Revoluției, aflat într-o stare tot mai avansată de degradare. Situația a devenit alarmantă ieri, când o bucată de tencuială s-a desprins din tavanul grupului sanitar și un părinte susține că aceasta i-ar fi lovit copilul, incident care a readus în atenție întârzierile și condițiile periculoase în care se desfășoară activitățile extracurriculare.

Contactat de Special Arad, inspectorul general Marius Göndör a declarat că instituția este în așteptarea avizului de la compania de electricitate, după care elevii vor putea să desfășoare activitățile extracurriculare pe str. Miron Costin. Cu toate acestea, lucrările nu au ajuns la final, sala festivă fiind singura încăpere neterminată, dar care este în așteptarea banilor de la Ministerul Educației.

„Ne chinuim să primim avizul de racordare la curent și apoi ne vom muta acolo. Noul sediu este gata, în afară de sala festivă, unde se mai lucrează încă, pentru că nu prea avem bani. Am vrut să ne mutăm cât mai repede, că știu care este starea clădirii vechi a Palatului, unde nu putem însă interveni, fiindcă este retrocedată. Am încercat să facem cât mai repede mutarea respectivă, suntem pregătiți, dar mai avem această racordare la curent.

Pentru că nici acolo nu pot fi duși, dacă nu au curent. Dar e deja totul izolat, totul pregătit. Dar durează din păcate din cauza volumului de hârtii, de aprobări. În concluzie, încercăm. Știm care e situația acolo, știm că nu se poate interveni la reabilitarea acelei clădiri. Vrem să ne mutăm cât mai repede, dar mai avem câteva avize pentru a ne muta acolo”, a declarat pentru Special inspectorul școlar general Marius Göndör.