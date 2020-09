Încă un deputat prezent luni la moțiune are Covid-19. Parlamentarii UDMR, în izolare

Deputatul maghiar a precizat că este internat în spital, dar se simte bine. Acum, toți parlamentarii UDMR sunt în izolare. Și-au făcut testul Covid-19 și așteaptă rezultatele, anunță Realitatea Plus.

”Astăzi am efectuat testul coronavirus și rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat în spital. Având în vedere situația, sunt bine. Am anunțat toate persoanele cu care am fost în contact în ultimele 10 zile și ei la rândul lor vor proceda conform regulilor de siguranță, pentru a-i proteja cei din jurul lor. Să avem grijă de noi, să avem grijă de ceilalți!”, a scris deputatul pe Facebook.

Potrivit Realitatea Plus, luni, deputatul a participat la ședința de grup a UDMR, convocată la ora 12:00, însă parlamentarii nu au intrat în sală la dezbaterea moțiunii pentru că nu au vrut să asigure cvorumul.