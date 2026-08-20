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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, somat să explice relația cu Beniamin Rus
Ilie Bolojan
Publicat20 aug. 2026, 22:59
SursăRealitatea PLUS
Premierul Ilie Bolojan este somat să dea explicații publice despre relația sa cu omul de afaceri Beniamin Rus. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îi cere premierului să clarifice dacă legătura dintre cei doi este una strict instituțională sau dacă există și o relație personală. Solicitarea vine după ce Bolojan a participat la inaugurarea a două pasaje rutiere din Oradea, în timp ce se duc negocieri intense pe legea salarizării, iar țara este în criză energetică.
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