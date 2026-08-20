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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, somat să explice relația cu Beniamin Rus

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 22:59
SursăRealitatea PLUS

Premierul Ilie Bolojan este somat să dea explicații publice despre relația sa cu omul de afaceri Beniamin Rus. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îi cere premierului să clarifice dacă legătura dintre cei doi este una strict instituțională sau dacă există și o relație personală. Solicitarea vine după ce Bolojan a participat la inaugurarea a două pasaje rutiere din Oradea, în timp ce se duc negocieri intense pe legea salarizării, iar țara este în criză energetică.

Acuzații pentru Bolojan: afaceri și prietenii la vârf

„Trebuia să avem o regulă, că tot ce nu este început se începe cu o anumită întârziere, în așa fel încât, atunci când încep lucrările, constructorii să aibă garanția că au finanțare asigurată și că pot lucra într-o formulă organizată. Altfel ne batem joc de oameni, de constructori și de autorități.”, a zis premierul Ilie Bolojan.

Cele două proiecte de pe Calea Aradului au avut o valoare cumulată de peste 51 de milioane de lei, fără TVA. Contractele au fost semnate în august 2025, iar lucrările au avut finanțare prin PNRR. Sindicaliștii spun însă că problema nu este inaugurarea unei investiții publice, ci ceea ce numesc lipsa unei explicații privind relația dintre premier și omul de afaceri care este abonat la contractele cu statul.

În 2011, Beniamin Rus declara, potrivit relatării citate de sindicat, că dacă Bolojan îi cere, este gata să revină pe șantier.

Sindicaliștii sunt revoltați de modul în care statul găsește soluții pentru marile investiții și mesajul transmis angajaților publici, cărora li se spune că veniturile lor nu pot fi acordate din lipsă de bani.

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