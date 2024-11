Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, vineri 22 noiembrie 2024. Cautarea noastra actuala de stabilitate ar putea da roade – pana la un punct. Luna energica din Leu colaboreaza cu Mercur cel logic, oferindu-ne puterea de a gandi si de a comunica liber. Cand Venus, plina de armonie, formeaza un sextil cu Saturn cel practic, vom simti nevoia sa stabilim planuri care sa functioneze pe termen lung. Totusi, cand Luna intra in cuadratura cu imprevizibilul Uranus, este posibil sa intampinam surprize neasteptate. Dupa ce Luna trece in meticuloasa Fecioara, vom putea reflecta asupra lectiilor invatate.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

A te aventura in ceva nou si diferit poate fi ceea ce ai nevoie acum. Tu ai o parte foarte practica si solida a personalitatii tale, dar nevoia de aventura si de adrenalina iti este la fel de puternica. E o zi buna in care sa iti dedici niste timp pentru putina distractie. Intalneste-te cu un prieten sau mai bine mergi cu masina intr-un loc in care nu ai mai fost si exploreaza. Tu ai nevoie de asemenea momente din cand in cand ca sa fii tu insuti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ar fi o buna idee azi sa inveti ceva nou care sa te ajute in viata de zi cu zi. Verifica felul in care iti organizezi treaba, ce sa faci si cand. E ceva ce poti modifica pentru a-ti simplifica viata ? Simte-te liber, pe timpul sau, sa explorezi orice iti doreste inima. Studiaza ceva nou, descopera ceva nou despre tine. Orice forma de crestere este o investitie in personalitatea ta. De la gatit pana la genealogie, sigur te asteapta ceva care sa te duca la un nou nivel al tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca cumva vei intalni oameni noi azi, sa fii prudent. Unii oameni par foarte interesanti pentru ca sunt curajosi sau par periculosi. Poate ca fac lucruri la care tu nici nu ai visa. Asta poate parea cool, dar poate duce si la belele si poti fi ranit daca nu esti atent. Tine de eticile si standardele tale obisnuite. Daca pericolul te incita azi, poate e momentul sa iti reexaminezi viata si unde ti se pare ca e prea banala si fa mai bine acolo schimbari, fara sa aduci adrenalina in viata ta unde nu e cazul.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

S-ar putea sa fie nevoie sa faci o alegere intre a spune adevarul azi sau a minti. In unele circumstante, asta poate fi dificil mai ales daca te gandesti sa nu ranesti sufletul cuiva. Sa ai in minte insa ca o minciuna poate solicita mai multa energie decat adevarul. Gandeste-te ce ai vrea sa faca cealalta persoana in locul tau. Tine de ce este moral si etic pentru tine chiar daca este greu.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Se stie despre tine ca ai inima buna. Totusi, din acest motiv unii pot profita de tine. Este important pentru tine sa ai incredere in instinctele tale ca sa nu se intample asta. Daca ceea ce auzi nu se potriveste cu ce simti, ai incredere in ce iti spune intuitia. Daca crezi ca esti folosit, incearca sa treci peste asta. Ar fi pacat ca resentimentele sa sufoce felul tau generos si bun de a fi ca om.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Natura ta este intensa, draga Fecioara. Probabil ca tu simti lucrurile foarte profund si petreci si mult timp pierdut in ganduri. Totusi, prea multa intensitate iti poate lua din energia necesara starii de bine si sanatatii. Este o zi buna sa iesi mai mult afara si sa te bucuri. Ridica-te de pe scaun si fa o plimbare. Intalneste-te cu cineva la pranz sau fa putin shopping sau intinde-ti muschii. Gaseste ceva activ sa faci spre a rupe monotonia rutinei tale.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Hraneste-ti mintea azi, Balanta. Desi iti place sa fii activ si social, totodata te si plictisesti destul de repede. Ai nevoie de permanenta alimentare a mintii cu material proaspaty care sa te incite si intrige ca sa te simti in forma maxima. Exploreaza un subiect interesant sau invata un hobby nou. Stimuleaza-ti mintea si corpul ca sa devii mai energic. Foloseste internetul pentru acest scop mental daca nu ai cum sa iesi prea mult pe afara.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Pune-ti azi abilitatile de rezolvator de probleme la treaba. Ai fler foarte bun sa investighezi situatii si sa iti dai seama ce se intampla. Daca apare ceva in calea ta ce ti se pare misterios, ia taurul de coarne si du-te pana la adevar. Daca te duci in prea multe directii, foloseste procedura de eliminare ca sa ingustezi putin cararea. Tine de ea si vei descoperi despre ce e vorba cat ai zice peste.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Nu te lasa fraierit de altii care nu sunt corecti cu tine. Daca nu cunosti bine persoana, ai incredere in instinctele tale. Ai tendinta sa tii mult la altii deci iti este usor sa te simti rau sau sa iti para rau pentru cineva si sa fii inclinat sa ajuti. Asigura-te ca persoana ajutata chiar merita asta si iti spune intreaga poveste. Ia-ti acest timp suplimentar si te pui la adapost de viitoare probleme.

Continuatea pe sfatulparintilor.ro