După publicarea datelor oficiale privind deficitul bugetar în primele 7 luni ale anului, se conturează tot mai clar scenariul că măsurile de austeritate nu vor avea efectul scontat și că ținta asumată la final de an, de 7% din PIB, este aproape imposibil de atins.

Sursele citate au indicat faptul că în ciuda majorărilor fiscale aplicate de la 1 august, executivul are în continuare nevoie de câteva miliarde de lei, iar o nouă majorare a TVA ar fi pârghia fiscală cu efect imediat.

În parale, s-ar avea în vedere și o nouă "egalizare" a aplicării TVA, prin majotatea taxei reduse pentru sectorului HoReCa de la 11% la 21%. Majorarea taxei a fost criticată de numeroși economiști, care susșin că prin descurajarea consumului se ajunge la scădere economică. În plus, comercianții cinstitți pot percepe noua taxă ca pe o sancțiune.

"Uitaţi va la ce se întâmplă în aceste zile şi lămuriţi mă in ce fel s-au schimbat? Au venit cu o strategie radicala pentru perioada următoare? A apărut o nouă generaţie de politicieni care sa facă politică moderna si in folosul oamenilor? Care sa pună interesele tarii in faţa celor de partid ? Care sa nu lupte pentru securizarea portofoliilor bănoase?, scrie Marian Alecu într-un editorial pentru zf.ro

Prețurile din magazine vor exploda până la finalul anului. Avertisment sumbru pentru români

Un reprezentant al unui lanț de supermarket-uri susține că la finalul lunii septembrie, prețurile de la rafturi vor exploda, ca urmare a efectului de domino al majorării TVA.