Uitaţi va la ce se întâmplă în aceste zile şi lămuriţi mă in ce fel s-au schimbat? Au venit cu o strategie radicala pentru perioada următoare? A apărut o nouă generaţie de politicieni care sa facă politică moderna si in folosul oamenilor? Care sa pună interesele tarii in faţa celor de partid ? Care sa nu lupte pentru securizarea portofoliilor bănoase?, scrie Marian Alecu într-un editorial pentru zf.ro

Aş continua, pentru a înţelege mai bine ce se întâmplă, cu citeva opinii mai specifice:

- credeţi ca cei care nu plateau TVA de 19% vor plăti TVAde 21%? Sigur nu se va întîmpla, ba mai mult şi dintre cei care plateau unii vor vira spre gri sau negru cu influenţe negative asupra colectării

- cu mare dibăcie a fost driblata problema angajaţilor la stat pe baza de competenţe şi nu pe carnet de partid sau grad de rudenie. Pariez că vor fi disponibilizaţi tot cei care trag, pilele putind sta liniştite.

Timpul va dovedi că aşa zisele negocieri din ultimele săptămîni s-au bazat pe multiple calităţi politicianiste, recunosc, cu lipsa ingredientului principal: competenţa.

Dar, conform ultimilor 35 de ani, merge şi aşa. Romanul suporta si nu moare din nişte masuri luate pe picior.



Ca o concluzie, putem sta liniştiţi, politicienii au trecut hopul din decembrie 2024, s-au regrupat eficient si mergem înainte cu aceeaşi deviza: ”Plecă ai noştri, vin ai noştri, noi … rămânem tot ca prostii“. Pregătiţi-va să strângeţi cureaua în timp ce va uitaţi la politicieni cu maşini ultimul răcnet dar care o au de la “un prieten“. Dumnezeu cu mila - asta rămâne pentru noi.