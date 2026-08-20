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Politica· 2 min citire
Fostul ministru al Muncii desființează legea lui Pîslaru: „Sporurile ar trebui incluse în salarii ca românilor să nu le scadă veniturile după noua lege a salarizării”
Publicat20 aug. 2026, 21:38
Actualizat20 aug. 2026, 21:42
SursăRealitatea PLUS
În exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta a explicat și alte aspecte ale noii legi a salarizării. Totuși, social-democratul susține că noul proiect nu a fost dezbătut cu partidele și că era la piață când l-a primit pe telefon.
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