Situația este gravă pentru fermierii din România, în special în zootehnie, în sectorul creșterii animalelor. Asociațiile de fermieri au adresat o scrisoare deschisă în care explică problemele cu care se confruntă, pe lângă seceta și bolile animalelor, care le-au micșorat numărul de animale, și cu facturile uriașe la energie. De aceea cer prețuri plafonate si pentru fermieri.

Mai multe asociaţii de fermieri au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită plafonarea preţului la energie electrică: „Fermierii noștri se află astăzi sub limita supraviețuirii. Seceta devastatoare, bolile animale (pesta porcină africană la porci, gripa aviară la păsări, scrapia la ovine), creșterile masive de prețuri la materiile prime și la utilități (energie electrică, combustibil, gaz) i-au adus pe fermieri în pragul falimentului. Este o realitate tristă faptul că, fără măsuri urgente de susținere din partea statului român, mulți fermieri autohtoni vor fi nevoiți să își închidă activitatea iar producția națională de carne – în special în ceea ce privește carnea de porc și pasăre – este în pericol să dispară”, au transmis mai multe asociații de fermieri și producători”.

Specialiștii spun că este necesară plafonarea pentru că industria alimentară se bazează pe produsele din animalele crescute de fermieri. Și există riscul ca multe ferme sa se inchidă, ceea ce ar duce la probleme pe tot lanțul, de la producător la consumator. Ceea ce ar duce implicit și la creșterea prețurilor, în condițiile în care un kilogram de carne se vinde cu mai mult de 20 de lei, pentru că toate produsele animale s-au scumpit cu 14% numai in ultimele luni din acest an, relatează Realitatea PLUS.

„Creșterile de preț pentru consumatorul final (chiar și mai mari decât cele actuale) vor fi inevitabile, consumatorul român nu va mai avea altă opțiune în afara produselor din import, iar piața națională va depinde în întregime de sortimentele și prețurile impuse de alte piețe externe. O asemenea situație ar fi cu atât mai gravă cu cât se poate pune întrebarea: și ce vor face alte țari – care acum exportă produse alimentare – în eventualitatea unei crize alimentare? Vor mai permite acestea exportul de produse alimentare esențiale precum carnea către diferite piețe – cum ar fi România – sau aceste produse vor lipsi pur și simplu?

Considerăm că, în această perioadă dominată de multiple tensiuni și incertitudini, protejarea agriculturii ca și sector care poate asigura siguranța alimentară pentru populația țării este de o importanță strategică națională.

Astfel, una dintre măsurile evidente solicitate cu insistență de către fermierii români și care ar putea fi adoptată cu rapiditate de către factorii de decizie din România o reprezintă introducerea agriculturii în rândul sectoarelor pentru care se aplică recentele prevederi privind plafonarea prețului la energie electrică. Apreciem includerea industriei alimentare ca sector pentru care se aplică deja această plafonare, însă trebuie să ne întrebăm ce va putea procesa această industrie fără materia primă provenită din fermele românești?

Tocmai de aceea, având în vedere rolul fundamental al fiecărei ferme în ceea ce constituie lanțul securității alimentare, susținem necesitatea aplicării plafonării prețului la energie electrică pentru toți fermierii din agricultură, indiferent de dimensiunea și amprenta economică a acestora.

În încheiere, în acest context plin de frământări, fermierii doresc să mulțumească reprezentanților Guvernului și ai Parlamentului și în special Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și conducerii acestuia pentru deschiderea arătată față de propunerile fermierilor transmise prin intermediul asociațiilor. Sperăm ca împreună și prin dialog să reușim să identificăm acele soluții atât de necesare pentru supraviețuirea fermierilor români și a producției naționale de carne de porc și pasăre.

Federația Națională Pro Agro, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) și Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine (ACEBOP) sunt asociații care prin activitatea lor asigură peste 80% din producția națională de păsări și porcine. Fermierii membri produc zilnic mii de tone de carne în viu, asigură zeci de mii de locuri de muncă și contribuie nemijlocit la securitatea alimentară națională”, se arată în scrisoarea deschisă a asociațiilor de fermieri și producători.