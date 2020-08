EXCLUSIV Jurnalistul Realitatea PLUS Sebastian Oancea, clarificări după ce a fost bătut de polițiști în Centrul Vechi. Acuzații grave pentru oamenii legii

Jurnalistul Realitatea PLUS Sebastian Oancea susține că a fost bătut în Centrul Vechi al Capitalei, de agenții de la secția 10 de Poliție, vineri, 28 august, în jurul orelor 00.40.

Scandalul a început după ce polițiștii l-au amendat pe patronului unei terase unde nu erau respectate măsurile sanitare. Jurnalistul Realitatea PLUS, Sebastian Oancea, care se afla la o masă cu mai multe persoane, a fost și el amendat. Jurnalistul susține că a fost trimis pe o străduță din spatele terasei unde oamenii legii scriau amenda pe care el și-a asumat-o.

În timp ce îi scriau amenda din mașină, polițiștii i-au spus că nu are voie să filmeze și că nu poartă masca în Centrul Vechi.

După ce acesta a semnat procesul verbal, a vrut să plece. Nu a putut pentru că un polițist l-a culcat la pământ. După ce a fost încătușat și dus la secția de poliție, oamenii legii ar fi continuat să-l agreseze. De amenințări a avut parte și după ce a fost eliberat. Jurnalistul spune că un echipaj de poliție l-a urmărit la hotelul unde era cazat. Acolo oamenii legii i-ar fi spus să nu povestească cele întâmplate.

Jurnalistul Realitatea PLUS Sebastian Oancea a anunțat deja că va depune o plângere penală. Acesta susține că a fost încătușat și lovit, oamenii legii susțin că ziaristul le-a adresat injurii și a refuzat legitimarea.

Sebastian Oancea a declarat, duminică, la Realitatea PLUS, că va da pe parcursul zilelor următoare filmări în care se vede cum le-a cerut polițiștilor să se legitimeze, dar că aceștia nu s-au legitimat și au abuzat în acțiunea desfășurată împotriva sa.

„Nu știam că nu e voie fără mască în Centrul Vechi. Chiar nu știam. Mi-am asumat amenda”, a declarat Sebastian Oancea duminică, la Realitatea PLUS, după difuzarea imaginilor cu reținerea sa în Centrul Vechi.

Legat de acuzațiile aduse că ar fi lovit și vorbit injurios la adresa polițiștilor, Sebastian Oancea i-a contrazis: „am două procese verbale de contravenție, eu nu am atins niciun polițist. (...) Le-am spus că fac rușine hainei de polițist. (...) Nu am avut un limbaj colocvial. (...) Nu era normal sa imi declin identitatea de ziarist”.

În același timp, jurnalistul Realitatea PLUS aduce acuzații grave la adresa polițiștilor, care susțin că nu a fost bătut.

„M-au dus la secție, au vrut sa ma dezbrace la pielea goală, m-au bătut. (...) Îmi dadeau cu pumnii in gat si in cap. M-au batut inclusiv in masina, inclusiv in coridorul Secției 10. Le-am cerut apa, au spus ca nu avem pahar”, a mai declarat Sebastian Oancea, duminică, la Realitatea PLUS.

„Au venit dupa mine la hotel dupa ce mi-au dat drumul. (...) Sunt imagini pe camerele de luat vederi. (...) Au venit si mi-au spus: Te-ai calmat? Au venit dimineață la hotel. Polițistul care m-a bătut mi-a spus că dacă mai faci figuri te luăm din nou”, a mai adăugat Sebastian Oancea, duminică, la Realitatea PLUS.