Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 17 ianuarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Gebo: Runa Gebo simbolizeaza unirea a doua forte in beneficiul ambelor parti. Fie ca este vorba despre afaceri sau dragoste, aranjamentul are ca scop avantajul reciproc, fara urma de egoism. Darurile sunt si de o parte si de alta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Inguz: Te poti simti izolat in calatoria ta spirituala, dar exista un foc de inspiratie in tine ce te sustine sa cresti si sa mergi tot inainte. Hraneste acel foc nobil cu perseverenta, cauta raspunsuri dar scapa de intrebari irelevante. Traieste doar in prezentul tau.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – MANNAZ: Runa Mannaz se refera la omenire si interactiunea ta cu oamenii in general. In aceasta extragere, runa este intoarsa, ceea ce sugereaza o stare de separare intre tine si oameni in general sau anumiti oameni din viata ta. Exista o lipsa de armonie in interactiunea ta cu altii, fie ca nu accepti cum este societatea fie ca societatea nu accepta ceva la tine. Alternativ, aceasta runa poate sugera si separarea de natura dar si abilitatea ta de a te ridica deasupra acestei separari. Depaseste o bariera mentala si deschide-te spre natura si oameni, de unde iti vine implinirea.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Nauthiz: Nauthiz reprezinta distanta dintre tine si o nevoie a ta. Din fericire ea are character temporar. Aceasta distanta nu va ramane asa pentru totdeauna. Mai ales daca faci tot ce-ti sta in putere pentru a acoperi aceasta nevoie.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Va incepe un nou capitol in calatoria ta prin viata. Oricum, asta poate insemna, precum intr-o carte, ca e nevoie sa se inchida unul ca sa poata incepe urmatorul. Este o vreme in care sa te bazezi pe abilitatile si cunostintele tale ca sa obtii cel mai mare succes de la noul inceput. Nu te baza numai pe destin ci si pe judecata ta.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Teiwaz arata succes daca ai convingerea de sine si determinarea sa lupti pentru ce iti doresti. Nu uita sa faci fapte bune pentru orice promisiuni facute pentru ca asta te ajuta sa iti sustii si hranesti sinele interior. Tu esti capabil sa depasesti orice ciudatenie ce poate fi impotriva ta, daca te focusezi, daca crezi in tine, daca ai cunostintele solicitate si esti determinat sa reusesti.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare?

