Etalare Rune pentru Berbec

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa te poate avertiza in legatura cu un potential obstacol ce-ti poatea aparea in cale. Poti fi dezamagit de ceea ce se intampla, insa acest sentiment iti va da puterea de a trece peste acest obstacol. Rearanjeaza-ti optiunile si actioneaza!

Etalare Rune Taur

Runa etalata – JERA. Semnificatie RECOLTA. Aceasta runa anunta de regula un sezon fertil, o fericita ajungere la destinatia dorita. Jera este runa care indica rezultate benefice legate de orice activitate sau interes care te preocupa in acest moment al vietii. Tu ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera un indiciu ca te indrepti spre succes. Nu te astepta totusi la rezultate rapide. Ca si cu orice recolta, un ciclu de cultivare sau un proces de maturizare este necesar pentru a putea, in final, sa culegi fructele muncii tale. Ai facut treaba buna si acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

Runa etalata Nauhiz. Astazi, runa NAUTHIZ iti aminteste sa accepti provocarile ca pe o oportunitate de a creste. Fiecare obstacol depasit este un pas inainte catre realizarea obiectivelor tale. Ai incredere in fortele tale interioare si mergi cu determinare inainte.

Runa etalata – RAIDO / intors : Relatiile personale sunt acum accentuate si necesita atentie din partea ta. Rupturile de relatii pot aduce mai multa implinire si satisfactie decat uniunile lor. Mentine-ti un bun simt al umorului, indiferent ce se intampla. Chiar si esecurile sunt oportunitati in care esti redirectionat spre drumul bun. Ai incredere in proces

Runa etalata – Thurisaz : O situatie prezenta iti necesita reflectie. Nu este nevoie sa faci nimic pana cand nu iei o decizie constienta. A te grabi acum devine inamicul tau principal, indiferent care este situatia, fie la munca, fie o relatie cu cineva. Focusul sa iti fie sa ai oportunitatea de a-ti analiza experientele similare anterioare, altfel situatia poate avea o evolutie nefavorabila. Sfatul este sa meditezi mai mult, sa astepti. Exista mult sens in a te uita acum in urma, ce ti-a folosit pastrezi si ce nu, scapi de acel model pentru totdeauna.

Fecioara

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Acum esti atentionat ca in relatie cu cei din viata ta exista un dezechilibru : fie esti prea sensibil fie prea agresiv sau controlant. Intrucat norocul in afaceri si munca depinde de relationarea cu oamenii, esti sfatuit sa iti analizezi si echilibrezi energia.

Balanța

Runa etalata – Eihwaz: Eihwaz este runa apararii si are un simbol magic semnificand intelepciunea gasita in adversitate. Ai puteri de defensiva si de atac la nevoie. Ai protectie, rabdare si strategie in fata atacurilor subite. In superstitia anglosaxona, se plantau anumiti copaci pentru a tine la distanta animalele nedorite. Nu trebuie temuta aceasta runa pentru ca ea semnifica si rezistenta si continuitate. Are puteri protectoare magice deci cand apare semnifica faptul ca esti in siguranta in fata unor atacuri si ai arme puternice de aparare.

Scorpion

Runa etalata – EHWAZ (cu fata in jos). Poti avea acum o incarcatura mai grea in viata iar alti oameni pot veni spre tine sa iti mai dea si alta incarcatura. Nu lasa aceste cerinte sa iti puna greutate pe spate si sa cari precum o camila. Trebuie sa stii sa refuzi cererile, altfel ramai fara energie. Gaseste timp sa petreci cu tine, chiar daca trebuie sa fii egoist pentru asta.

Săgetător

Runa etalata – Inguz: Cu runa Inguz, ai ocazia să îți îmbunătățești viața socială și să creezi noi prietenii. Fii deschis și prietenos, și vei atrage oameni pozitivi și susținători în jurul tău. Inguz simbolizează comunitatea și conexiunile, așa că profită de această energie pentru a te înconjura de persoane care îți împărtășesc valorile și interesele.

Capricorn

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca fericirea si vremurile in care sa fii vesel sunt la orizont. Este un timp sa iti vezi roadele muncii sustinute si a efortului depus. Desi lucrurile sunt mult mai luminoase la orizont, s-ar putea sa fie vorba doar de un nou pas din calatoria ta si nu destinatia finala.

