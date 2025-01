Etalare rune pentru Berbec

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Sanatatea si asocierile sunt subiecte pe care sa le privesti cu atentie. Daca unele persoane te folosesc si stii asta in inima ta, sa stii ca esti singura persoana responsabila de asta, nu ei. Si tu ai beneficii din aceasta situatie. Daca un castig nu e posibil, sa stii ca si in pierdere exista o forma de castig din ce inveti si din progresul ce are loc.

Taur

Runa etalata – EIWAZ, inversata. Eiwaz iti indica posibilitatea unei incapatanari sau inflexibilitati ori lipsa de dorinta de a ceda sau de a face un compromis. Ca sa ai succes intr-un nou plan si sa il duci pana la capat, ai nevoie sa fii adaptabil oricaror imprevizibilitati, pentru ca drumul este lung si adesea intortocheat. Este runa ce simbolizeaza copacul vietii, magia si visarea. Cuvantul de putere este “unitate” asa cum exista forta unificatoare puternica a naturii ce creaza o fundatie ferma a vietii.

Gemeni

Runa etalata – Inguz: Runa Inguz simbolizează abundență și prosperitate. Acum este momentul să îți planifici viitorul și să investești în proiecte care îți aduc satisfacție și succes. Fii încrezător în abilitățile tale și nu te teme să îți urmezi visurile. Energia acestei rune îți va aduce recompense pe măsura eforturilor tale.

Rac

Runa etalata – JERA: Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

Leu

Runa etalata – LAGUZ, inversata. Daca exista un blocaj in calea ta pe un domeniu, fii ca floarea ce pluteste cu gratie pe apa si lasa curentul divin al vietii sa iti indice o alta cale. Runa este simbolul florii plutitoare pe apa care merge lin incotro o duce curentul apei. Runa este conectata cu energia zeilor oceanelor Skadi si Njord. Esti in pericolul de a nu-ti conserva energia ca sa obtii rezultatul dorit. Poate sa dureze mai mult timp drumul dar doar cu rabdare si umor poti reusi.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Othala: aceasta runa simbolizeaza intarirea conexiunilor de familie. Este posibil ca familia sa ti se expandeze fie printr-o casatorie, fie printr-un copil sau ca legaturile de familie trebuie sa fie vindecate. Runa mai indica si posibilitatea unei mosteniri sau a unei achizitii a unei proprietati.

Balanța

Runa etalata – Tiewaz : Daca te gandesti la o relatie cu cineva, este posibil sa experimentezi o amaraciune din cauza unei separari sau perturbari in ritmul relatiei. Daca e acest caz, poti pierde energie, experimenta o agitatie si e posibil sa ii chinui si pe altii. La fel e valabil si pentru domeniul afacerii in care muncesti. Daca ceva nu merge bine, te infurii si pierzi putere. Nu e bine. Intelege ca pierderea de energie este rezultatul propriilor tale greseli si actiuni. Este timpul sa te gandesti cum sa iti corectezi obiceiuri din stilul de viata ce te-au adus aici.

Scorpion

Runa etalata – Thurisaz (inversata) : Ceva rau poate fi depasit gratie fortelor binelui. Un pericol nu este chiar asa de mare. O bunatate poate veni spre tine. Ceva negativ este tinut la distanta de tine. Thurisaz este runa haosului, a tentatiei si a raului. Cand ea este intoarsa, activeaza mesajele binelui

Săgetător

Runa etalata – Wunjo: Un steag plantat pe campul de lupta dupa o victorie rasunatoare. O veche lupta s-a incheiat. Victoria da prilej de sarbatoare si de bucurie. Conform mitologiei norvegiene, marile sale din Valhalla asteptau dupa moarte toti razboinicii si eroiii care luptasera curajos in viata. In Valhalla ii asteptau pe razboinici gloria eternal, pacea si bucuria, fericirea vesnica. Acesta este mesajul runei Wunjo: munca grea este intotdeauna rasplatita.

Capricorn

Runa etalata – ALGIZ. Aceasta este runa ce simbolizeaza protectia divina, sanctuarul in care esti in siguranta, puterea familiei si strabunilor ca energie ce te protejeaza si indruma. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Ea este conectata cu zeul Odin, Tatal Ceresc ce s-a sacrificat de copac pentru a aduce intelepciunea runelor poporului sau. Algiz iti vesteste noroc bun in afaceri, in riscurile pe care le asumi pentru a obtine succesul si asta pentru ca norocul iti vine prin alti oameni.

Continurea Aici