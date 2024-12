Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Ca sa ai succes, este nevoie mai intai sa faci mici sacrificii, exact asa cum maestrii de sah trebuie sa isi sacrifice unele piese ca sa castige jocul. Tine de sarcinile curente, ai rabdare si lucrurile vor iesi bine. Nu te ingrijora despre viteza lucrurilor, un ritm mai lent iti va permite sa ai timp sa vezi ce este in jurul tau.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Raido : O situatie prezenta sau viitoare iti va solicita eforturi semnificative. Poate ca la munca se vor deschide noi si promitatoare proiecte, dar implementarea lor presupune o interventie sustinuta din partea ta. Daca este vorba de relatii cu prieteni sau familie, acestea vor evolua bine cu conditia sa fii atent la comunicare.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Uruz (inversata): Aceasta runa iti transmite mesajul ca esti slabit din punct de vedere emotional. Cineva incearca sa iti “fure” puterea. Fii atent la oamenii din jurul tau, urmareste cine te-ar putea vampiriza energetic si indeparteaza-te de aceasta persoana.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Wunjo : Fii constient ca o situatie la care te gandesti este complexa. Poate necesita anumite sacrificii. Daca se aduna nori la orizont ce anunta furtuna, ai nevoie sa evaluezi cu atentie situatia si nu subiectiv, sa vezi ca dincolo de nori exista lumina si nu sa ramai focusat pe norii trecatori.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – EIWAZ. Pot exista unele blocaje dar chiar si ele iti ajuta progresul. Te poti simti cam neputincios la acest moment in timp. Ti se cere rabdarea si asteptarea. Cresterea este promovata prin inconveniente si disconfort. Asteapta si vointa divinitatii.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). In timp ce este placut si frumos sa primesti cadouri, este si mai bine pentru tine acum sa oferi, iar recompensele iti vor veni neasteptat in viitor. Familia si prietenii sunt binecuvantari care nu ar trebui luate ca si cum ti se cuvin si sunt firesc sa iti fie acordate.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa iti aduce mesajul ca totul se intampla cu un scop. Nimic pe lume nu este intamplator. Ar putea fi ceva dureros, dar care, la final, se va dovedi un mare beneficiu.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Inguz: Cu runa Inguz, ai ocazia să îți îmbunătățești viața socială și să creezi noi prietenii. Fii deschis și prietenos, și vei atrage oameni pozitivi și susținători în jurul tău. Inguz simbolizează comunitatea și conexiunile, așa că profită de această energie pentru a te înconjura de persoane care îți împărtășesc valorile și interesele.

