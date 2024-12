Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, marti 17 decembrie 2024. Emotiile noastre pot suferi schimbari bruste astazi. Luna se afla in sensibilul Rac, iar sextilul sau cu Uranus in Taur ne poate impinge sa reactionam impulsiv. In plus, trigonul lunar cu Neptun in Pesti ne poate face sa ne intrebam daca merita efortul. Pe de alta parte, un val proaspat de energie isi doreste sa ne revitalizeze, pe masura ce Luna intra in entuziastul Leu. Totusi, va trebui sa fim atenti la tendintele de conflict, intrucât opozitia Lunii cu Pluton alchimic in Varsator poate aduce tensiuni si provocari emotionale.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Venus in Varsator te va influenta sa fii mult mai atent in a vedea toate acele lucruri mici ale vietii pe care poate le iei de buna, ca si cum ti se cuvin. Fii atent la un superb apus de soare, la un bebelus ce zambeste, la o floare, la copiii razand si jucandu-se, la un caine mestecand un os, la multitudinea de culori de produse din piata. Lucrurile simple din frumusetea aflata in jurul nostru ne aduc cele mai mari placeri. Descopera-le constient si bucura-te.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pentru tine, Venus in Varsator iti ofera o buna perioada si oportunitate sa faci orice care sa te faca sa te simti mai sanatos si mai reintinerit. De exemplu, fa-ti un masaj sau un abonament la masaj, fa un tratament facial sau de reflexoterapie, mergi la un spa, fa-ti orice simti pentru binele tau. Iubeste-te asa cum meriti prin actiuni practice si concrete, nu doar prin idei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incepe o perioada minunata in care sa te ocupi de tine si de corpul tau in caz ca ceva nu merge asa cum vrei. Mergi la dentist sa iti verifici dantura. Mergi la medic daca ceva te supara. Stiai ca multa lume sufera de alergii, lipsa de energie, oboseala cronica sau dureri de spate si doar si-au adaptat viata cu aceste probleme ca sa mearga mai departe ? Nu este in regula. Vezi ce mananci in caz ca te simti obosit.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Venus in Varsator este o buna ocazie sa faci curatenie si sa scapi de tot ce nu mai ai nevoie. Creaza mai multa ordine in viata ta si fa pasi practici ca sa obtii asta. Cel mai bun lucru cu acest tranzit ete ca vei simti o uriasa satisfactir cand incepi sa faci toate acestea si rezolvi tot ce ai amanat pana acum.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Planeta iubirii Venus in Varsator adora sa fie productiva, deci si tu vei avea nevoia de a face curat in anumite zone din casa si din viata si sa le faci sa arate din nou respectabile. Ai cumva o camera acasa sau dulapuri pline cu lucruri de care nu te mai atingi, spunandu-ti ca te vei ocupa intr-o buna zi de ele ? Ei bine, acum este acea zi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Urmeaza o perioada excelenta sa iti infrumusetezi casa. De exemplu, cumpara-ti flori proaspete in glastra, ia plante noi, o pictura, o patura frumos colorata sau orice care te inveseleste si iti creste starea de bine acasa, crescandu-ti vibratia.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Procesul de debarasare de ce nu mai ai nevoie aduce deseori si bani mai multi in viata ta. Cand ceva nu functioneaza bine sau este prea congestionat, blocheaza si alte zone ale vietii cum sunt banii. Daca ai o gradina in care au crescut prea mult plantele, ocupa-te de ea. Poate ai reparatii de facut sau ceva practic ce trebuie fixat. Daca e asa, acum este momentul. Energia lui Venus in Varsator te sprijina.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Venus, planeta ce conduce iubirea si banii, adora sa fie productiva, asa cum esti si tu mereu. Cu Venus in Varsator, iubirea devine practica si trebuie sa aiba un scop bine definit. Este, asadar, timpul sa te uiti cu atentie care iti este urmatorul scop pentru propria iubire de sine si pentru iubirea pe care o porti celor dragi. Atentie. Evita cicaleala si critica in numele iubirii.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Exista tot felul de teste care iti pot indica daca obiceiurile zilnice de viata iti sustin sanatatea sau nu. Fa maximum din acest traznit ce incepe de azi, cu Venus in Varsator, ca sa inveti cat de multe poti cu privire la ce sa mananci, ce sa faci ca sa fii in forma maxima. Citeste, pune intrebari si vei vedea ce imbunatatiri mari vei avea in starea ta generala de bine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Este foarte posibil sa devii foarte interesat de domeniul sanatatii si al vindecarii, acum ca Venus in Varsator, incat sa participi la un workshop si sa obtii o instruire in acest sens. Poate te intereseaza chiar domenii alternative precum homeopatia, naturopatia, osteopatia. Oricare ti-ar fi atractia, urmeaza aproape o luna in care esti sustinut sa aprofundezi domeniul.

