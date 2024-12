BERBEC

In viata profesionala trebuie sa arati mai mult curaj, mai multa indrazneala. Mijlocul saptamanii iti poate aduce cateva sarcini in plus, pe care trebuie sa le gestionezi cu rapiditate si profesionalism. Evita conflictele cu colegii de munca sau cu colaboratorii. Pot sa-ti iesi repede din pepeni. Inca este nevoie sa acorzi o atentie speciala capitolului cheltuieli.

TAUR

O saptamana in care ai de acumulat multe informatii si abilitati la locul de munca. Vestea buna este ca toate aceste cunostinte te vor ajuta sa urci in cariera. Ia totul pas cu pas si vei vedea cat de curand recompensa.

GEMENI

O saptamana cu multe aspecte favorabile care iti arata ca esti pe drumul cel bun. Vei face bani cu usurinta daca iti imbunatatesti abilitatile de comunicare. Partenerul de viata te poate ajuta intr-o situatie dificila cu banii.

Zodiile lipsite de maniere. Dacă le chemi la tine acasă, uită să mai plece!

RAC

O saptamana cu multe idei pentru sporirea castigurilor. Oamenii pe care ii cunosti te ajuta, pun umarul la treaba, iar succesul nu va intarzia sa apara. Invata sa motivezi echipa din jurul tau si nu iti vinde ieftin serviciile. Ai tot ce-ti trebuie pentru a obtine succesul.

LEU

Universul iti aduce multe oportunitati. Totul este sa fii suficient de deschis ca sa le vezi. Nu te impotrivi, chiar daca o solutie ti se pare imposibila. Lucrurile pot lua o turnura favorabila tie, pe parcurs. Accepta transformarea, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.

FECIOARA

Relatia de cuplu iti umbreste telul profesional. Desi stii ca ai nevoie si de dragoste, gandul te trage tot mai mult spre bani si spre datoriile acumulate. Cu putina organizare, le poti imbina si amorul si cariera, astfel incat sa ai si banii necesari.

Horoscopul săptămânii 16-22 decembrie. Zarurile au fost aruncate: 4 zodii își vor schimba viața în bine. Astrele le ajută în tot ce fac

BALANTA

Activitatea ta din spatele usilor inchise desi eficienta are nevoie de o imbunatatire, spun astrologii Sfatul Părinților. Ai vorbit destul la telefon si prin e-mail cu partenerii. Invita-i in oras. Intalneste-te cu clientii. Vei vedea imediat diferenta, cand vor creste vanzarile. O perioada excelenta si pentru teambuilding.

SCORPION

O saptamana interesanta. Ti se cere sa ai grija de aspectul fizic, pentru a impresiona. Poate urmeaza o intalnire de afaceri sau un interviu pentru un job important. Indiferent care este situatia ta, nu uita ca prima impresie este FOARTE importanta.

SAGETATOR

Daca pui pasiune in ceea ce faci, Universul iti va recompensa eforturile. Amana lucrurile pentru care nu ai tragere de inima si trebuie sa le faci din obligatie. Nu iti vor iesi asa cum iti doresti. Iar daca, totusi, esti fortat de imprejurari sa faci ceva ce nu-ti place, incearca sa-ti schimbi atitudinea si sa imprimi o vibratie pozitiva actiunii. Vei vedea imediat rezultatele.

Horoscopul dragostei, săptămâna 16-22 decembrie 2024. Astrele ne sfătuiesc să fim autentici. Cei care vor juca un rol vor avea doar de pierdut

CAPRICORN

Multa actiune in casa banilor din zodia ta. Nu este exclus sa pornesti o afacere pe cont propriu si sa faci invitatii potentialilor clienti. Sansele unor castiguri materiale insemnate sunt foarte mari. Succes!

VARSATOR

Ai nevoie de mai multa concentrare la locul de munca. Fii atent la pasii care urmeaza pentru ca nu este exclusa o avansare sau o marire de salariu. Nu face lucrurile doar ca sa fie facute si implica-te activ in meseria ta. Vei vedea rezultatele cat de curand.

PESTI

O saptamana agitata, in care vei avea de dus la bun sfarsit o multime de sarcini. Incearca, totusi, sa nu te suprasoliciti. Vei lucra sub presiune si te poti extenua. Rezolva sarcinile una cate una si nu uita de odihna. Nici Dumnezeu n-a facut lumea intr-o singura zi!

Horoscop special: 4 zodii își vor schimba viața în timpul retrogradului lui Marte, de acum până pe 23 februarie