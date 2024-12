Astrele au decis că patru zodii se află în centrul atenției, pregătite să facă pași importanți spre o viață mai împlinită. Cu ajutorul energiilor universale, acestora li se deschid noi orizonturi, iar provocările întâmpinate până acum se pot transforma în lecții valoroase.

BERBEC

Marte este retrograd, iar asta te inspira sa fii plin de forta si determinare cu privire la ce vrei in aceasta saptamana. Venus, planeta iubirii, iti pregateste multe invitatii si oportunitati sociale. Sa stii ca si sectorul tau spiritual este luminat astral acum, fapt ce iti poate aduce o perspectiva de mai mare introspectie despre viata ta in urmatoarele saptamani.

Daca cumva ti se pare ca pe unele aspecte viata nu a fost prea amabila cu tine, sa stii ca acest lucru se va schimba pentru ca se anunta inceputul unei lungi perioade de prosperitate. Iti vei schimba unele puncte de vedere si tactici. Fii alert si simte oportunitatile ce vin spre tine.

TAUR

Adunarile de grup nu sunt de regula preferatele tale in viata, dar in aceasta saptamana cumva vei fi nevoit sa vezi mai multi oameni decat de regula. Marte, planeta actiunii, are un rol activ in aceasta saptamana asupra ta si iti va aduce oportunitati pentru a actiona in planuri pe care pana acum le-ai tot tinut ascunse sau trecute pe prioritate secundara. Venus, planeta iubirii si relatiilor, te va incuraja sa te implici in mai multe activitati de natura spirituala cum ar fi yoga, reiki sau orice gasesti si te inspira.

Saptamana iti va da ocazia sa iei in propriile maini aspecte ce iti vor defini activ viitorul. Ambitia te va insoti ca sa nu faci greseli. Nu ai de ce sa te temi pentru ca astrele sunt alaturi de tine.

GEMENI

Nu iti trece cumva prin minte o evadare, draga Gemeni? Cu planetele circuland in sectorul tau de aventura, nici nu e de mirare ca ai putea fi dominat de aceste intentii. De fapt, ar fi chiar cea mai potrivita miscare pe care ai putea sa o faci, fie sa pleci undeva fie sa planifici pentru sarbatori sa o faci. Totodata, daca ai un scop specific si clar in minte, vei fi pregatit si capabil sa depui un efort major in aceasta saptamana ca sa il atingi. In fine, Venus aduce o schimbare semnificativa de energie adusa de planeta iubirii si relatiilor iar viata ta sociala va cunoaste o crestere semnificativa de vibratie. Saptamana va fi, asadar, pozitiva pentru tine. Iti vei rezolva tot felul de lucruri ce au stagnat si te-au tinut pe loc, fapt ce te va satisface si ajuta sa iti pavezi un nou drum in continuare. E bine cand reusesti sa iti pui la punct aspecte din viata si sa iti mai si reconsideri opinia despre unii oameni.

RAC

Soarele se va muta in Capricorn iar tu te simti pregatit sa te ocupi si sa iti asumi lucrurile si situatiile pe care le-ai tot visat de ceva vreme. Ca sa faci asta, poate iei totusi in calcul sa ai parte de ajutorul unui prieten. Dar asigura-te ca totul este lin intrucat sunt posibile neintelegeri de comunicare. Desigur ca toate acestea iti vor aduce si rezultate pe masura. Fii insa atent sa iti faci planurile potrivite ca sa ai si timp liber, nu doar munca, ca sa iti incarci bateriile si sa te ocupi de orice fel de obligatie.

LEU

Relatiile tale stralucesc in aceasta saptamana ! Nu te teme cat de rapid se misca unele lucruri, asa este menit sa fie si ce trebuie sa se intample se va intampla. Intrucat va incepe sezonul Soarelui in Capricorn, tu vei incepe sa te gandesti la obiective si prioritati pe durata urmatoarelo saptamani, folosind si farmecul tau de Leu ca sa ii faci pe oamenii potriviti sa te ajute. Iar Venus te va incuraja sa iti gasesti oportunitati creative. Chiar daca volumul de activitati va fi ridicat, energia si dinamismul te vor ajuta sa pui totul la punct si sa rezolvi orice.

FECIOARA

Pregateste-te pentru clipe de reflectare asupra relatiilor tale, draga Fecioara. Cu Soarele in Capricorn, vei primi o perspectiva proaspata cu privire la ce se intampla in viata ta amoroasa. Mai mult, planeta iubirii Venus te va pune lumina pe bunurile comune cu cineva, fapt ce te va incuraja sa te apropii si sa gasesti baza comuna cu o alta persoana. Increderea ta te va ajuta sa faci unele schimbari necesare ca planurile viitoare sa fie implementate iar viata sa iti devina mai usoara. Planetele iti vor imbunatati comunicarea si vei putea sa iti faci vocea si opinia auzita in orice dialog.

BALANTA

Draga Balanta, te vei simti chiar mai pozitiv decat de obicei in aceasta saptamana. Soarele se va instala in Capricorn si asta inseamna ca va fi pentru tine in zone ce iti cer atentia pe aspecte ale vietii de zi cu zi. Te vei simti inspirat sa adaugi ceva nou in viata ta cum ar fi exercitii de rutina. In cele din urma, pregateste-te pentru un weekend distractiv pentru ca Venus va fi o influenta benefica.

Este bine ca increderea si dinamismul te ajuta sa schimbi acele lucruri ce iti complicau viata. Cei dragi vor fi alaturi de tine la bine si la greu, facandu-ti viata de zi cu zi mai calma si armonioasa. Nu ai de ce sa te temi, planetele iti scot la lumina spiritul de fiinta determinata ce esti.

SCORPION

Aceasta saptamana va fi in special ocupata si inspirationala pentru tine, draga Scorpion. Poti gasi cu aceasta ocazie anumite revelatii si constientizari care sa te ajute pentru un alt nivel. Venus pune accent pe locul tau de munca. Tu si colegii tai va veti intelege cu multa dulceata incepand cu finele acestei saptamani. Faptul ca saptamana iti aduce progres in implinirea viselor, cu ajutorul planetelor, este o veste incurajatoare. Tu ai avut mereu ambitii mari dar conditiile nu erau mereu cele ideale, insa acest tip de ghinion e pe cale sa dispara spre bucuria ta. Nu renunta chiar daca apar obstacole. Ai incredere in tine si in ce poti face si totul va fi bine.

SAGETATOR

Tu de felul tau esti o zodie destul de fericita, dar acel entuziasm de Sagetator va creste din aceasta saptamana pentru ca planetele favorizeaza acest lucru, spun astrologii SfatulPărinților. Te vei simti in mare forma cu orice fel de reuniuni de familie. Spre weekend, ia in calcul sa te duci la o intalnire amoroasa pentru ca Venus este in sectorul tau romantic.

Important este ca amanarile sau problemele ce iti dadeau batai de cap si te iritau vor fi de domeniul trecutului si vei intra intr-o perioada pozitiva. Vei descoperi si profita de noi oportunitati si fiecare miscare va fi recompensata. Poti fi mai emotional decat de regula, deci sa fii atent ce miscari faci pentru ca greselile nu pot fi retractate intotdeauna.

