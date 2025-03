Suntem pregatiti sa exprimam multe despre starile noastre emotionale actuale. Astazi, Luna intra in sociabilul si vorbaretul semn al Gemenilor, urmata la scurt timp de Mercur, care formeaza un sextil oportun cu transformatorul Pluto. Aceste influente ne ofera energia necesara pentru conversatii profunde. S-ar putea sa fie momentul sa clarificam lucrurile pentru a duce relatiile importante la un nou nivel. Pregateste-te sa spui tot ce ai pe suflet – poate fi confuz pe moment, dar rezultatul final va fi transformator atat in viata, cat si in iubire.