Miercuri, Soarele va forma o cuadratura cu Neptun, creand o ceata de confuzie in jurul modului in care ne prezentam in fata celorlalti si a ceea ce alegem sa vedem la o alta persoana. S-ar putea sa nu transmitem intentionat o imagine gresita, dar este posibil ca, fiind atat de concentrati sa parem mai atragatori sau mai interesanti, sa ajungem sa dezamagim pe cineva pe care incercam prea mult sa-l impresionam. Este mult mai usor sa fim autentici decat sa jucam un rol pe care credem ca trebuie sa-l interpretam!

Din fericire, pana joi, iubirea triumfa, deoarece Venus formeaza un trigon perfect cu Jupiter, amplificand binecuvantarile in dragoste care ne sunt destinate. Este posibil sa primim un gest maret de iubire din partea partenerului, poate chiar un cadou extravagant. Alternativ, s-ar putea sa simtim pur si simplu ca suntem binecuvantati cu cea mai frumoasa si magnifica poveste de iubire posibila. Indiferent de situatie, ne vom asigura sa le aratam persoanelor dragi cat de recunoscatori suntem pentru prezenta lor in viata noastra.

Berbec

Simti ca e nevoie de mai multa armonie in viata ta de cuplu, insa nici nu ai curajul sa iei masurile care se impun. Nu ezita sa vorbesti sincer si deschis cu partenerul si sa lucrati impreuna la restabilirea climatului din familia ta. Daca esti singur, da-ti voie sa iti exprimi sentimentele. Fii mai deschis cu persoanele noi care intra in viata ta.

Taur

O saptamana pasionala, cu puternice accente emotionale, dar si carnale. Tu si partenerul veti avea parte de multa distractie, de momente intime, cam ca la inceputul relatiei, cand va doreati sa va atingeti cat mai des. Daca esti singur, arata-ti sentimentele fata de persoana pe care o indragesti. Nu amana prea mult acest lucru.

Gemeni

Contextul astral este favorabil unor emotii puternice si profunde. Starea de spirit este senzuala si pasionala. Un moment prielnic sa reaprinzi focul iubirii in relatia ta de cuplu. Daca esti singur, weekend-ul se anunta fierbinte. Spune ceea ce simti si poti avea o supriza!

Rac

O saptamana excelenta. Stii ce sa spui si cum sa spui pentru a-ti starni partenerul de cuplu. Ati uitat sa mai fiti pasionali, iar acum a venit momentul sa reinvatati. Daca esti singur, bazeaza-te pe sarmul tau sip e capacitatea de a vorbi pentru a cuceri persoana pe care o indragesti. Nu te lasa prada inhibitiilor.

Leu

O saptamana cu sentimente intense. Flirtezi cu partenerul de cuplu, iti amintesti motivele pentru care te-ai indragostit de el. Urmeaza un nou pas in relatie. Va mutati impreuna, va casatoriti sau, poate, se mareste familia. Daca esti singur esti foarte siropos in exprimari. Nu e exclus ca cineva sa fie vrajit de cuvintele tale mieroase.

Fecioara

Pasiune si dorinta. Acestea sunt cuvintele cheie ale saptamanii pentru tine. Indrazneste sa faci ceva diferit in cuplu pentru a-ti recuceri partenerul. Daca esti singur, nu lasa pe nimeni sa stea in calea fericirii tale. Spune-i persoanei pe care o indragesti ce simti pentru ea si asigura-te ca nu ti-o ia nimeni inainte.

Balanta

O saptamana pasionala, dedicata iubirii. Sentimente puternice ies la suprafata. Simti nevoia sa-ti arati afectiunea fata de partenerul de cuplu si chiar ai manifestari de gelozie si posesivitate. Daca esti singur, analizeaza-ti comportamentul. Nu cumva ii indepartezi pe ceilalti prin modul in care te porti?

Scorpion

O saptamana puternica din punct de vedere emotional, prevăd astrologii SfatulPărinților. Simti nevoia de placere fizca, dar una care sa fie combinata cu pasiune. Partenerul te ajuta sa dezvolti aceasta legatura profunda. Daca esti singur, farmecul personal este arma ta secreta. Foloseste-o!

Sagetator

O saptamana romantica, in care simturile si pasiunile tale ascunse se trezesc. Te bucuri impreuna cu partenerul de cuplu de momente intime. Daca esti in cautarea jumatatii perfecte, nu ezita nicio secunda sa-ti folosesti farmecul personal. Vei avea multe de castigat.

Capricorn

Nu lasa grijile sa-ti tulbure pasiunea in cuplu. Da-ti voie sa te bucuri de sentimente profunde si de placeri carnale. Este momentul potrivit sa te apropii mai mult de partener si sa scapati de monotonie. Daca esti singur, fii mai increzator in fortele proprii.

Varsator

Flacara pasiunii in cuplu se reaprinde si devine din ce in ce mai puternice. Da-ti voie sa fii pasional sis a te lasi cuprins de emotii. Daca esti singur, fii mai increzator in fortele proprii. Poti cuceri persoana de care esti indragostit.

Pesti

Esti senzual si indraznet, iar partenerul de cuplu te vede irezistibil. Relatia de cuplu scapa de monotonie si redevine intensa. Daca esti singur, este momentul prielnic sa faci prima miscare. Sunt sanse mari ca persoana de care esti indragostit sa raspunda pozitiv.

