Etalare zilnica RUNE mistice luni 10 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 10 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Ca orice calatorie prin viata, cu obstacolele si provocarile ei, orice curent de apa are turbulentele sale, bolovanii sai, cascadele sale si chiar si zone linistite dar apa intotdeauna isi va atinge obiectivul de a ajunge la ocean. Sa crezi ca si tu iti poti atinge scopurile dorite, dar fii si pregatit pentru orice situatie pe drum. Invata din tot ce intalnesti, fie ca este o cascada sau o oaza linistita.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Perth: Astazi este o zi ideala pentru a te lasa surprins de necunoscut. Runa Perth simbolizeaza misterul si secretele dezvaluite. Fii deschis la noi experiente si evenimente neasteptate. Lasandu-te ghidat de intuitie, vei descoperi lucruri valoroase despre tine si despre cei din jur.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido (inversata) : Izolare. Lipsa de schimbare sau miscari. Stagnare. Un deadline poate fi ratat. Un drum poate fi ratat. O eroare mecanica se poate intampla. Fii mai mult pe langa casa. Fii atent la un dusman ce se poate prezenta drept prieten. Unele intalniri pot lua un curs neasteptat.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – TEIWAZ. Semnificatie : RAZBOINICUL. Energia masculina si principiul activ sunt caracteristicile acestei rune, aducand drept rezultat o anxietate la bun sfarsit. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in resursele cuiva. In situatii de relatii interpersonale sau de devotament pentru o cauza, aceasta runa sfatuieste la perseverenta, in acelasi timp reamintindu-ti ca rabdarea poate sa fie uneori o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, ai putea ajunge si cultiva cele mai puternice si adanci resurse de care dispui.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – WUNJO, inversata. Daca ai parte de o bucurie mare, se poate intampla ca energia acestei bucurii sa fie asa de coplesitoare incat dupa ea sa urmeze o cadere. Runa iti vesteste acum sa te bucuri de bucurie si sa accepti fazele firesti ale vietii in care nu sunt numai varfuri. Ce urmeaza dupa un varf nu e cadere ci este revenire la starea urmatoare de creatie a urmatoarei bucurii. Wunjo inseamna bucurie si energia sa este de incantare, pace, bunastare si implinire. Wunjo este conectata cu Odin, zeul naturii si are o energie pamanteasca precum a florilor.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Berkana: Berkana este runa fertilitatii si cresterii fizice si mentale. Reprezinta investitie, profit, afacere in crestere. Anunta noi inceputuri infloritoare. Cauzele pierdute pot fi reinnoite. Runa anunta regenerare, reinnoire, vindecare, purificare, recuperare. Este runa casei si familiei si reprezinta si placerea relatiilor sexuale, a fertilitatii si nasterii. Nasterea poate fi si simbolica sau literala, dar anunta mereu un inceput pozitiv pentru orice noua activitate si idee.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Este o schimbare pozitiva pe drum spre tine. Aceste schimbari par sa nu fie total neasteptate pentru tine. Runa iti sugereaza ca te-ai pregatit de ceva timp pentru ele.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – FEHU : Aceasta este runa realizarilor : o ambitie satisfacuta, o iubire cucerita, o recompensa primita. Deseori semnaleaza prezenta de alimentatii abundente de tot felul, fizice dar si spirituale. Totusi, iti reaminteste si ca in momentele cu noroc si prosperitate avem tendinta sa ne lasam purtati de succes si sa ne comportam imprudent. Runa Fehu te avertizeaza sa fii vigilent si constient de acest lucru si sa nu lasi sa ti se intample si tie la fel. Bucura-te de abundenta ta si nu uita sa imparti din ea : bunavointa de a-ti hrani si pe altii este un semn al faptului ca te simti indestulat si abundent.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Hagalaz : O situatie in care te afli este dincolo de controlul tau si este condusa foarte mult de fortele puternice ale vietii. Nu le poti opri. Incearca sa intelegi si sa simti puterea acesteia si sa o accepti, intelegand ca o schimbare radicala de viata sau de personalitate este ceva benefic pentru tine. Inevitabilul duce la aparitia a ceva nou, prin disparitia vechiului, indiferent ce gandim noi ca oameni despre acest proces.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – KENAZ: Primesti un mesaj despre identitatea ta in orice aspect al vietii. Implinesti ceea ce ti-ai propus si meriti sa te feliciti pentru asta. Nu inlatura munca sau relatiile, personalitatea ta se manifesta cel mai mult prin ele. Nu iti ascunde talentele stand cu capul in pamant, chiar daca performanta lor este asociata cu unele dificultati. Daca intampini eforturi, ele vor fi recompensate generos. Poate in curand vei avea un nou job la care sa te dedici cu bucurie si energie. Poate ca vei intalni pe cineva intr-o relatie care va scoate din tine tot ce ai mai bun. Mai mult, runa indica si succes sau schimbari favorabile.

Continuarea Aici