Horoscopul zilei, luni 10 martie 2025

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi pot veni spre tine dezvoltari noi surprinzatoare in prietenii apropiate sau in relatii de iubire. Cineva se poate muta departe sau chiar mai aproape de tine. Asta poate fi nelinistitor la inceput dar vei fi fericit dupa ce te obisnuiesti cu ideea. Evenimentele sociale sau activitatile de grup pot aduce si ele evenimente neasteptate spre tine. Fii pregatit pentru orice.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele situatii neasteptate pot interfera cu viata ta casnica sau cu planurile de a petrece o seara linistita in familie. Asta te poate face sa te simti mai cazut la inceput, dar nu te lasa asa. Orice faci azi iti poate deschide usi din care sa beneficiezi atat tu cat si cei apropiati. Fa ce e nevoie sa faci. Mai tarziu te vei bucura ca ai procedat asa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

S-ar putea sa iti doresti sa vorbesti la telefon cu cineva drag care nu este acum langa tine, dar circumstante in afara controlului tau iti pot sta in cale. Poate ca va ratati unul pe altul, poate sunt probleme cu computerul sau cu semnalul de internet. Nu lasa orice apare sa iti diminueze entuziasmul. Dupa ce stabiliti legatura, asteapta-te sa ai emotii pline de bucurie si recunostinta.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Desi banii si munca sau afacerile iti merg in regula, poti auzi azi unele vesti legate fie de finantele tale fie despre economie in general care iti dau o stare de instabilitate. Cu toate acestea, nu accepta drept adevar nimic pana cand nu esti sigur. Energiile planetare de acum tind sa sustina imprastierea de barfe, zvonuri si informatii eronate. Cu siguranta este o zi in care sa tii de obiectivitatea ta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te-ai tot gandit si asteptat sa mergi la un eveniment social, o activitate de grup sau poate o escapada cu persoana iubita, dar circumstante in afara controlului tau iti pun obstacole neasteptate in cale. Nu te panica. Daca esti concentrat, poti gasi o cale separat de obstacole ca sa faci ce iti doresti. Daca esti implicat in proiecte creative, te poti simti blocat azi si usor emotional si moale. Va trece curand starea.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Desi te-ai simtit destul de puternic fizic in ultimele zile, astazi te poti simti ca si cum esti sub apa. Ai putea chiar sa simti ameteala. Nu ai de ce sa te ingrijorezi, dar ar fi bine sa iei totul mai usor. Nu face exercitii fizice daca nu te simti in stare. Odihneste-te. Chiar daca trebuie sa amani unele sarcini, va fi mai bine asa pe termen lung.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Subiectele emotionale pot tine capul de afis la un eveniment social sau o reuniune de grup de vreun tip. Cei din preajma ta se pot simti stresati si emotionali si ei, deci pregateste-te pentru orice. Incearca sa stai in afara confruntarilor pasionale si nu pune gaz pe focul aprig. In momente ca acestea, unele incercari nu vor face decat sa cauzeze atentie nedorita asupra ta. Ramai centrat.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Stresul poate coplesi pe cineva din mediul tau casnic astazi si deci si pe tine. Aceasta persoana se poate simti vulnerabila emotional. Cea mai mica iritatie ar fi sa faca o criza de nervi. Incearca sa usurezi situatia stand departe din calea sa. Nu oferi sfaturi oricat de bine intentionate ar putea fi. Aceasta persoana trebuie sa se lamureasca singur in liniste despre ce il/o deranjeaza. Distanteaza-te si vezi-ti de treburile tale.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Prietenii, vecinii si rudele se pot simti stresati si emotionali, chiar explozivi astazi. Nu este o zi buna ca sa initiezi comunicari intense cu ei. Mentine-ti vorbele putine si usoare ca energie. Este o zi buna sa stai cat mai mult timp posibil acasa si sa citesti, mai ales ca mintea iti este receptiva la idei neobisnuite. Documentarele, videourile de pe net pot fi foarte bune acum.

