În cei 3 ani femeia a reușit să își însușească aproximativ 130.000 de lei, bani proveniți din salarii ale profesorilor, din costuri ale diverselor lucrări și chiar din bursele elevilor.

Conducerile celor două școli au mers pe încredere și nu au verificat al momentul respectiv notele de plată pe care femeia le încasa, astfel că diferențele au ajuns - fără să vadă cineva - în conturile sale.

Descoperirea a fost făcută în momentul în care o profesoară care își câștigase anumite drepturi în instanță nu și-a primit banii și a cerut explicații. Atunci directorul școlii a trecut la verificări și a descoperit ce făcea femeia în contabilitatea școlii.

În această perioadă, până în 2025, procesul s-a tergiversat, iar în cele din urmă s-a judecat. Acum femeia este bună de plată și trebuie să returneze banii. Magistrații au optat pentru o pedeapsă cu suspendare de doi ani și jumătate.

Pentru că obișnuia să ia și din banii elevilor, femeia trebuie să returneze cei 130.000 de lei, bani pe care anchetatorii îi consideră fraudă, și suporte costurile de judecată, care și ele sunt consistente.