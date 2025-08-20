Femeia este acuzată că, timp de cinci ani, și-a virat în conturile personale sau a ridicat numerar fără justificare, de peste 600 de ori, sume ce depășesc două milioane de lei.

Cum a acționat

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, între martie 2019 și februarie 2024, contabila a falsificat peste 130 de documente contabile pentru a justifica retrageri de bani de la Trezoreria Lugoj. Sumele erau trecute ca fiind destinate salariilor, diferențelor salariale prin hotărâri judecătorești, dobânzilor sau burselor pentru elevi, însă banii ajungeau în conturile sale.

În total, anchetatorii au stabilit că inculpata:

și-a virat în conturi personale 413.407 lei,

a ridicat numerar fără documente legale în valoare de 1.446.392 lei,

a efectuat plăți ilegale către directori, profesori, angajați și chiar o persoană care nu figura ca angajată, însumând 238.533 lei.

În total, prejudiciul depășește 2,1 milioane de lei, proveniți din 616 tranzacții ilegale.

Pedeapsa și măsurile dispuse

Contabila a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptând toate acuzațiile. Tribunalul Timiș urmează să confirme înțelegerea, prin care inculpata va primi o pedeapsă de 2 ani, 8 luni și 20 de zile de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe o perioadă de patru ani.

În acest interval, ea trebuie să respecte mai multe obligații:

participarea la un program de reintegrare socială,

prestarea a 120 de zile de muncă în folosul comunității,

interdicția de a ocupa funcții publice sau de a fi aleasă în autorități timp de 5 ani.

Pentru acoperirea pagubelor, procurorii au dispus sechestru pe bunuri, poprirea conturilor bancare, precum și reținerea unei treimi din veniturile obținute de inculpată.

Femeia, prezentă în fața anchetatorilor alături de avocat, a declarat că regretă faptele comise și își asumă întreaga răspundere penală.