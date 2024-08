Videoclipurile sale sunt urmărite de mii de oameni care au astfel ocazia să ia contact cu cultura românească. Eduard, sau Edsta așa cum este cunoscut pe internet, locuiește în New York și a făcut demersuri pentru a uni comunitatea de români din SUA, motiv pentru care a participat la două mari festivaluri românești care se organizează an de an acolo. Cu toate acestea, îi este dor de țara sa și ar vrea să se întoarcă măcar în vizită.