Dublă lovitură pentru o familie din Bistrița-Năsăud. O femeie este în stare critică după un accident grav, iar casa i-a luat foc - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 09:54

Lovitură după lovitură pentru o familie din Șieu-Măgheruș. O femeie de 40 de ani se află în stare critică la spital după accidentul grav produs miercuri pe DN17, iar în această dimineață casa în care locuiește împreună cu familia sa a fost cuprinsă de flăcări.

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