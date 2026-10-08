Dublă lovitură pentru o familie din Bistrița-Năsăud. O femeie este în stare critică după un accident grav, iar casa i-a luat foc - VIDEO

Lovitură după lovitură pentru o familie din Șieu-Măgheruș. O femeie de 40 de ani se află în stare critică la spital după accidentul grav produs miercuri pe DN17, iar în această dimineață casa în care locuiește împreună cu familia sa a fost cuprinsă de flăcări.
Femeia fusese implicată cu o zi înainte în accidentul grav produs pe DN17, în Șieu-Măgheruș, în urma căruia ea și o tânără de 18 ani au ajuns la spital în stare foarte gravă. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, starea celor două femei este critică.
În momentul accidentului, femeia de 40 de ani încerca să intre de pe DN17 pe drumul secundar care duce spre casa sa, aflată în apropierea locului impactului. În mașină se aflau și doi dintre copiii ei, care au suferit răni la cap, însă ulterior au fost lăsați acasă.
Casa familiei, cuprinsă de flăcări în această dimineață
La numai câteva ore după accident, în timp ce femeia se afla în spital și lupta pentru viață, casa familiei din Șieu-Măgheruș a luat foc. Inițial, informațiile arătau că în locuință se aflau soțul femeii și cei patru copii ai acesteia, însă ISU Bistrița-Năsăud a precizat ulterior că, în momentul izbucnirii incendiului, în casă se afla doar bărbatul.
„Pompierii militari intervin în localitatea Șieu-Măgheruș pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit, cu regim de înălțime P+M. Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului și parțial al mansardei imobilului. La fața locului au fost alocate trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime și un echipaj de prim ajutor SMURD”, a transmis ISU Bistrița.
Accesul pompierilor către casă a fost dificil din cauza drumului îngust care duce spre imobil. Echipajele au reușit însă să ajungă suficient de aproape cu autospecialele și să întindă liniile de furtun, iar incendiul a fost localizat înainte să se extindă la întregul imobil.
„Accesul către imobil este îngreunat de un drum îngust, însă echipajele au reușit să se apropie cu autospecialele și liniile de furtun. Nu sunt anunțate persoane surprinse de incendiu. În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea completă a focarelor și înlăturarea efectelor negative”, a mai transmis ISU.
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Acoperișul și mansarda au fost afectate de incendiu
Pompierii au reușit în cele din urmă să stingă incendiul, însă focul a provocat pagube importante. Întregul acoperiș al locuinței a fost afectat, la fel și o cameră aflată la mansardă și tavanele de la acest nivel al casei.
Primele informații arată că focul ar fi pornit de la un coș de fum care nu fusese curățat corespunzător. Incendiul nu s-a extins la restul casei, pompierii reușind să limiteze flăcările în ciuda accesului dificil către locuința aflată într-o zonă relativ izolată.
Soțul femeii a suferit un atac de panică
În momentul în care a izbucnit incendiul, în casă se afla doar soțul femeii rănite în accident. Bărbatul a reușit să iasă singur din locuință, însă când și-a văzut casa în flăcări a suferit un atac de panică și a avut nevoie de ajutorul paramedicilor SMURD.
„În momentul izbucnirii incendiului, în locuință se afla un singur bărbat, care a reușit să se autoevacueze în siguranță. Acesta a prezentat un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea paramedicilor SMURD, ulterior refuzând transportul la spital”, a transmis Marius Rus, purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița-Năsăud.
Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, în special din cauza drumului îngust care duce către casă. „În pofida acestor condiții, echipajele au realizat operativ dispozitivul de intervenție și au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând extinderea acestuia la restul imobilului”, a mai precizat reprezentantul ISU.