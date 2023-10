„Mă bucur că, în sfârșit, sunt chemate aceste personaje la declarații, despre care noi, la Realitatea, tot vorbim de 2 ani de zile. Nu întâmplător s-a judecat și dosarul Aeroportului Otopeni. Ei au legătură și cu ce se întâmplă acolo. Au legături la cabinetul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Adun documente ca să le demonstrez relația.

Citește și: Dosarul Romprest. Mafia gunoaielor, destructurată. Bogdan Adimi, Capo di tutti capi care se lăuda cu legături cu Kovesi și Coldea, audiat la Poliție. Drăcea și Valache, și ei în vizor

Cei de la conducerea aeroportului au încercat să favorizeze acțiunile statului, în defavoarea statului, către compania la care acești domni sunt acționari. La Sectorul 1, mafia gunoaielor a prejudiciat statul român cu sute de milioane. Sunt protejați de servicii la cel mai înalt nivel. Noi nu facem dezvăluiri ca să-i trimitem la pușcărie, ci vrem recuperarea banilor contribuabililor.

„Bogdan Admini, a fost denunțător de serviciu al DNA Ploiești”

Acționarul majoritar, Bogdan Admini, a fost denunțător de serviciu al DNA Ploiești. A fost „cablat” ca să toarne o procuroare. S-a vorbit că în spatele lui Andrei Drăcea se afla Florian Coldea, fost șef al SRI, dar și alte personaje din servicii. Banii încasați din gunoaie s-au dus în anumite zone.

Citește și: Mafia gunoaielor primește o lovitură de grație în instanță: judecătorii confirmă ancheta Realitatea Plus. Declarații halucinante ale avocatului Romprest: cum s-a îmbogățit societatea în detrimentul sectorului 1

Am avut interviuri sub acoperire cu persoane din fostul acționariat de la Romprest și am prezentat probe reale. A venit momentul ca aceste grupuri infracționale să fie destructurate. Urmează alegerile, și aștept rezultate, nu doar audieri de la procurori”, a declarat Anca Alexandrescu.